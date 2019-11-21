來真的！政院秀資料證明台商回台 每日用水16.9萬噸
國民黨立委掀起台商回流金額是零的討論，府院黨全面回擊，經濟部今赴行政院報告「水資源永續建設成果與展望」，會後報告則顯示，台商回台投資2.0方案投資家數為153，金額6971億元，且經經濟部盤點，可滿足每日用水16.9萬噸的用水量。
經濟部資料顯示，投資台灣三大方案包括台商回台投資2.0、根留台灣企業投資、中小企業投資，逐案盤點233家總投資用水需求為每日18.2萬噸，其中137家進駐有用水計畫產業區（尚有餘裕水源每日110萬噸）用水12.6萬噸，96家既有設備更新擴建（已有來源供應）5.6萬噸，用水無虞，近3年陸續完成水資源建設每日增加101萬噸，供水更穩定。
細部來看台商回台投資2.0方案投資家數為153，金額6971億元，估計每日用水16.9萬噸用水量；根留台灣企業投資方案有20家投資，金額為494億元，估計每日0.8萬噸用水，中小企業投資方案則是60家投資，金額304億元，每日0.5萬噸用水量。
水利署指出，為降低氣候變遷帶來降雨減少或不降雨日數增加可能供水威脅，以及近期台商回台投資踴躍用水需求持續增加，水利署已加速推動各項水資源建設管理工作，並持續與內政部與科技部合作，擴大再生水及海淡水等科技造水技術應用，透過多元水源供應，降低天然水資源依賴性，及媒合產業優先使用再生水。
行政院長蘇貞昌聽取報告後則表示，這3年多來，蔡政府陸續完成並啟動多項水資源建設，例如：「板新二期供水改善計畫」，讓新北市民和台北市民一樣喝到翡翠水庫的好水；也完成攸關澎湖和高雄用水的「澎湖海水淡化廠」及「高雄鳳山溪再生水計畫」；此外，北部翡翠水庫原水專管、新竹-桃園的備援管線，中部烏溪-鳥嘴潭人工湖等工程，都在今年動工，這一切都是要讓民眾喝好水，產業不缺水。
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