來真的！政院秀資料證明台商回台 每日用水16.9萬噸

2019-11-21 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北即時報導



國民黨立委掀起台商回流金額是零的討論，府院黨全面回擊，經濟部今赴行政院報告「水資源永續建設成果與展望」，會後報告則顯示，台商回台投資2.0方案投資家數為153，金額6971億元，且經經濟部盤點，可滿足每日用水16.9萬噸的用水量。

經濟部資料顯示，投資台灣三大方案包括台商回台投資2.0、根留台灣企業投資、中小企業投資，逐案盤點233家總投資用水需求為每日18.2萬噸，其中137家進駐有用水計畫產業區（尚有餘裕水源每日110萬噸）用水12.6萬噸，96家既有設備更新擴建（已有來源供應）5.6萬噸，用水無虞，近3年陸續完成水資源建設每日增加101萬噸，供水更穩定。

細部來看台商回台投資2.0方案投資家數為153，金額6971億元，估計每日用水16.9萬噸用水量；根留台灣企業投資方案有20家投資，金額為494億元，估計每日0.8萬噸用水，中小企業投資方案則是60家投資，金額304億元，每日0.5萬噸用水量。

水利署指出，為降低氣候變遷帶來降雨減少或不降雨日數增加可能供水威脅，以及近期台商回台投資踴躍用水需求持續增加，水利署已加速推動各項水資源建設管理工作，並持續與內政部與科技部合作，擴大再生水及海淡水等科技造水技術應用，透過多元水源供應，降低天然水資源依賴性，及媒合產業優先使用再生水。