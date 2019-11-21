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台商回台數字灌水？ 蘇貞昌：馬、蔡政府計算方式都一樣

2019-11-21 11:37聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

國民黨立委掀起台商回流金額是零的討論未歇，行政院長蘇貞昌今在院會中表示，海外資金匯回專法與台商回台，一個是吸引台商投資設廠，一個是吸引台商的海外資金回台，但有人討論時，卻故意混淆，誤導社會以為成效不好，這很不應該；且台商回台投資方案，蔡政府時代有，馬政府時代也有，計算方式都一樣，不必因為選舉到了，就講這是假的。

政府今年推出台商回台投資方案與2.0方案，蘇貞昌說，這目的是要讓台商把過去20、30年外流到中國與其他國家的技術、人才、生產know how、企業經營能力等軟實力重新帶回台灣，讓台灣長期面臨產業外移、投資動能不足的情形獲得改善，也增加台灣的產業群聚，健全台灣經濟體質，有錢大家賺。

我國今年8月「海外資金匯回專法」也上路，蘇貞昌說，過去因為回來的稅率高，台商把個人或企業在國外賺到的錢都存在國外，這次盼以優惠稅率，吸引他們利用這段機會，把錢匯回台灣，並導引做實質投資，讓台灣經濟更繁榮。

蘇貞昌說，這兩個政策，內容不一樣，目的不同，一個是吸引台商投資設廠，一個是吸引台商的海外資金回台，但有人討論時，卻故意混淆，誤導社會以為成效不好，這很不應該。

蘇貞昌也拿出數字佐證，原來台商回台投資方案，蔡政府時代有，馬政府時代也有，吸引台商回台，不分藍綠、不分黨派，更說馬政府時代2012到2014年，預計投資2400億元，至今投資約1500億元；而政府今年初推動至今才10個月，預計投資已將近7000億元，今年底實際到位投資就有2255億元，馬政府、蔡政府的計算方式都一樣，不必因為選舉到了，就講這是假的，就來扭曲事實。

對於新北市長侯友宜多次表示「落實投資的金額已經超過1千億，創造1萬8千多個就業機會」，蘇貞昌則肯定這是就事論事的態度。

行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
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