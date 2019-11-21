游錫堃伴吳怡農市場掃街 吳呼籲蔣萬安適可而止

2019-11-21 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



排名民進黨不分區立委第7名的前行政院長游錫堃，今上午首次展開個人輔選行程，陪同民進黨台北市第3選區立委參選人吳怡農，到中山濱江市場掃街拜票，議員陳怡君也到場支持。游說，這是第1次單獨輔選，因為最早請他幫忙的人就是吳，他稱讚吳是兼具財金及國防專業的人才，呼籲選民大力支持。

游錫堃、吳怡農2人一到現場就引來大批支持者圍觀，還有民眾在對街的榮星公園高喊「吳怡農凍蒜！」，沿街拜票時也收到民眾象徵祝福的菜頭跟鳳梨，2人的高人氣也引來許多民眾握手合照，試圖在傳統藍大於綠的中山、北松山區，全力衝刺立委選情、提升士氣。

游錫堃說，吳怡農充滿活力創意，從美國回到台灣當兵，又到國安會工作，想辦法接觸國防專業，而吳是美國耶魯大學經濟系畢業，又是台灣陸軍特戰隊出身，兼具財金及國防專業，若能進入國會對護國保台幫助很大。

游也說，這一區是傳統的藍大於綠，但現在選情漸漸旗鼓相當，他呼籲選民要大力支持吳，也一定要支持小英，讓民進黨國會過半。

對於游錫堃站台輔選，吳怡農表示十分感謝，而針對對手蔣萬安喊出選情告急，吳說，51天的選戰要戰戰兢兢，現在情勢是越來越好，但直到明年1月11日前，一切都不確定，目前民調差距越來越近，支持度也越來越高，絕對有信心跟游一起進立院當同事。

另外吳怡農特別提到，蔣萬安競總成立時有多名國民黨大咖站台，當時站在蔣旁邊的人對他的家族說三道四，做了許多指控，他要非常嚴肅地向蔣請教，這是是不是蔣的意思，是不是要打這樣的選戰，「因為我們一直堅持要打正面的選戰，要良性競爭」，他也強調，「我的家族絕對禁得起檢驗，希望蔣和身邊同仁要適可而止」。