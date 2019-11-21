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故宮審查預算 官員邀得標廠商坐台下惹議

2019-11-21 11:19聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

立法院審查故宮博物院基金預算，廠商竟坐在台下。立法院教育文化委員會今天審查故宮文物藝術發展基金，承包故宮文創商品的廠商時藝多媒體未經過立法院同意，混充官員身分，坐在台下，國民黨立委蔣乃辛質疑，故宮帶著廠商聽審預算，太離譜。委員會要求廠商立即離開會場，請故宮提出檢討。故宮院長吳密察承諾，會追究相關責任。

據了解，時藝多媒體負責故宮文創商品的銷售，包括故宮精品網站；上午被立委質詢表達不滿後，兩名人員便離開。

立法院教育委員會召委李麗芬表示，邀請列席是召委的權力，因此要求故宮下周要交相關報告到教育文化委員會，故宮也應該針對一級主管，做立法院議事規則的教育訓練。她說，很多事情不是想做什麼就做，都有一定的規則。

立委蔣乃辛一開始質詢時，就表達程序問題。他問，質疑今天審故宮預算，負責故宮文物銷售的廠商、商店的總經理為何在現場？列席名單沒有、也沒有向主席報備。他說，如果這樣，未來審預算時，是否所有廠商是否都要「列席」？

蔣乃辛說，從民國104年至今都是這家廠商得標，最近一次合約到明年8月。立法院審預算，廠商竟然可以進來聽哪一個委員講什麼，故宮應該要負很大的責任。

他還說，故宮參觀人數增加、稅入也增加，銷售收入卻減少，故宮藝發基金銷貨收入、決算數也年年下降，從差了1.6億，到今年10月底差約2.5億，都是這家廠商在做。

故宮院長吳密察表示，他不知道今天他的屬下邀廠商來，回去會追究責任。故宮文創行銷處副處長王耀鋒表示，廠商合約到明年8月止，現在沒有啟動新標案，請他來列席純粹只是業務諮詢，沒有提到續約或起新的標案，他沒有先跟處長、院長報備，也鄭重向委員會道歉。

立委質疑，故宮文創商品得標廠商成效不佳，年年都沒有達到績效。圖/立委蔣乃辛提供
立委質疑，故宮文創商品得標廠商成效不佳，年年都沒有達到績效。圖/立委蔣乃辛提供
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