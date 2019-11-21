故宮審查預算 官員邀得標廠商坐台下惹議

2019-11-21 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



立法院審查故宮博物院基金預算，廠商竟坐在台下。立法院教育文化委員會今天審查故宮文物藝術發展基金，承包故宮文創商品的廠商時藝多媒體未經過立法院同意，混充官員身分，坐在台下，國民黨立委蔣乃辛質疑，故宮帶著廠商聽審預算，太離譜。委員會要求廠商立即離開會場，請故宮提出檢討。故宮院長吳密察承諾，會追究相關責任。

據了解，時藝多媒體負責故宮文創商品的銷售，包括故宮精品網站；上午被立委質詢表達不滿後，兩名人員便離開。

立法院教育委員會召委李麗芬表示，邀請列席是召委的權力，因此要求故宮下周要交相關報告到教育文化委員會，故宮也應該針對一級主管，做立法院議事規則的教育訓練。她說，很多事情不是想做什麼就做，都有一定的規則。

立委蔣乃辛一開始質詢時，就表達程序問題。他問，質疑今天審故宮預算，負責故宮文物銷售的廠商、商店的總經理為何在現場？列席名單沒有、也沒有向主席報備。他說，如果這樣，未來審預算時，是否所有廠商是否都要「列席」？

蔣乃辛說，從民國104年至今都是這家廠商得標，最近一次合約到明年8月。立法院審預算，廠商竟然可以進來聽哪一個委員講什麼，故宮應該要負很大的責任。

他還說，故宮參觀人數增加、稅入也增加，銷售收入卻減少，故宮藝發基金銷貨收入、決算數也年年下降，從差了1.6億，到今年10月底差約2.5億，都是這家廠商在做。