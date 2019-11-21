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房產爭議 韓辦：民進黨被檢驗政策就模糊焦點

2019-11-21 11:09聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

民進黨持續追打國民黨總統參選人韓國瑜房產，韓國瑜競選辦公室發言人葉元之上午回應，民進黨政策被檢驗，就拋出其他議題模糊焦點，掩飾三年多倒行逆施，選舉重要的是國政討論，檢驗蔡英文夠不夠格繼續連任。

壹週刊報導，韓國瑜曾在北市大安區豪宅住過一段時間，卻不在韓辦公布的房產名單中，懷疑地政公開資訊中當時登載的李姓屋主是否是韓國瑜妻子李佳芬。韓團隊表示是親屬所有，並非韓國瑜夫婦房產。據了解，房子登記在李佳芬妹妹名下。

葉元之重申，上周五韓團隊已經將韓國瑜夫婦、成年子女的房產買進賣出、現狀都做了清楚的交代，近日引起爭議的大安區房子是親戚所有，對方不是公眾人物，個資應受到保護，不要抄家滅族。對於蔡英文競選辦公室發言人、北市議員阮昭雄以個人身分昨日下午前往監察院告發要求調查，葉元之批評這就是選舉奧步，財產申報只需要申報本人，沒聽過親戚也要申報，阮昭雄既是蔡英文發言人，自己又正選立委，卻欺騙選民，如果這種邏輯可以成立，要不要比照追究蔡英文。

葉元之說，從來不知道選舉連住過的地方都要被檢驗，是不是以後韓國瑜曾經看過的房子、住過哪間飯店都會被翻出來，再講下去就失焦。他批評，民進黨當政策被檢驗，講不下去，就會拋出別的議題模糊焦點，讓過去三年倒行逆施都被掩蓋，希望民進黨回歸國政討論，大方把施政無能講清楚，做不好就下台，選舉重點是檢驗蔡英文夠不夠格繼續連任。

對於立委段宜康質疑難道房產登記妹妹，錢進姊戶頭？葉元之表示，段宜康的講話不用回應，他吞了曲棍球再說。段宜康曾說立法委員林滄敏涉詐領曲棍球協會公款，事後證明不是真的，段宜康沒有如自己承諾吞曲棍球，講話沒有公信力，不用討論。

韓陣營已在昨日前往北檢按鈴控告周刊、阮昭雄。

國民黨總統參選人韓國瑜。本報資料照片
國民黨總統參選人韓國瑜。本報資料照片
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韓國瑜葉元之蔡英文2020選舉

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