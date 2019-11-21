林國慶率戴口罩庶民代表 拿300萬登機箱登記選立委

2019-11-21 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



退出民進黨嘉義縣前立委林國慶上午由父母妻兒子孫陪同，帶領一群戴口罩庶民代表，拿著譏諷陳明文掉300萬元的登機箱，到選委會登記參選山區立委，林國慶挑選自己的幸運時辰，上午10點10分完成登記，唱「反明文規定」競選歌曲，帶領喊口號，打破明文規定，他說，惡人的囂張是好人的沉默 ，他相信人心終能戰勝組織。

林國慶說，12年前選立委，帶領10名國慶日誕生者陪同登記，今天帶領農民及退休公教人員代表，都是各行各業庶民，大家會戴口罩是擔心支持他會被打壓。

他強調，惡人的囂張是好人的沉默，他號召集結反明文規定聯盟，打破明文規定，對手有綿密組織，他只有靠民眾人心。林國慶小孫子也喊打破明文規定。

他說，告發陳明文高鐵掉300萬元案件，至今逾2個月，檢方還未偵結，告訴社會大眾真相，他批檢方選擇性辦案，他競選義賣小登機箱，每個才199元，訂單爆滿，卻遭對手批評，有人競選賣餐券一張就要5萬元，他表示，選戰到最後，相信民意民心會支持他，登記結束，他帶支持者喊口號打破明文規定凍蒜，氣氛熱烈。