親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
鐵道審查淪虛設
政治
軍事
綜合
德國轉型正義

按讚也會被騙！社群10大詐騙手法曝光 它居然只排第5

超市再推集點換購廚具吸客 過來人冷看點出關鍵

林國慶率戴口罩庶民代表 拿300萬登機箱登記選立委

2019-11-21 11:00聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

退出民進黨嘉義縣前立委林國慶上午由父母妻兒子孫陪同，帶領一群戴口罩庶民代表，拿著譏諷陳明文掉300萬元的登機箱，到選委會登記參選山區立委，林國慶挑選自己的幸運時辰，上午10點10分完成登記，唱「反明文規定」競選歌曲，帶領喊口號，打破明文規定，他說，惡人的囂張是好人的沉默 ，他相信人心終能戰勝組織。

林國慶說，12年前選立委，帶領10名國慶日誕生者陪同登記，今天帶領農民及退休公教人員代表，都是各行各業庶民，大家會戴口罩是擔心支持他會被打壓。

他強調，惡人的囂張是好人的沉默，他號召集結反明文規定聯盟，打破明文規定，對手有綿密組織，他只有靠民眾人心。林國慶小孫子也喊打破明文規定。

他說，告發陳明文高鐵掉300萬元案件，至今逾2個月，檢方還未偵結，告訴社會大眾真相，他批檢方選擇性辦案，他競選義賣小登機箱，每個才199元，訂單爆滿，卻遭對手批評，有人競選賣餐券一張就要5萬元，他表示，選戰到最後，相信民意民心會支持他，登記結束，他帶支持者喊口號打破明文規定凍蒜，氣氛熱烈。

遭對手檢舉當中共「政協」的林國慶兒子林智遠也到場，林智遠說，他擔任的是「特邀性政治協商委員」，無給職為台商服務，非官職，許多台商也擔任此職務； 陳明文陣營反駁說「沒有明文規定，只有明文拚命，如果有明文規定，那就是不能出賣台灣。」

退出民進黨嘉義縣前立委林國慶上午到選委會登記參選山區立委。記者魯永明／攝影
退出民進黨嘉義縣前立委林國慶上午到選委會登記參選山區立委。記者魯永明／攝影
分享
退出民進黨嘉義縣前立委林國慶，拿著譏諷陳明文掉300萬元的登機箱，到選委會登記參...
退出民進黨嘉義縣前立委林國慶，拿著譏諷陳明文掉300萬元的登機箱，到選委會登記參選山區立委。記者魯永明／攝影
分享
退出民進黨嘉義縣前立委林國慶上午帶領一群戴口罩庶民代表，到選委會登記參選山區立委...
退出民進黨嘉義縣前立委林國慶上午帶領一群戴口罩庶民代表，到選委會登記參選山區立委。
分享
退出民進黨嘉義縣前立委林國慶，拿著譏諷陳明文掉300萬元的登機箱，到選委會登記參...
退出民進黨嘉義縣前立委林國慶，拿著譏諷陳明文掉300萬元的登機箱，到選委會登記參選山區立委。記者魯永明／攝影
分享

林國慶陳明文

相關新聞

房產爭議 韓辦：民進黨被檢驗政策就模糊焦點

2019-11-21 11:09

台獨移民紐西蘭每年回台募款 柯文哲：我看不順眼

2019-11-21 10:49

扁：賴清德可公開主張台獨 致中不能跟台獨旗幟拍照？

2019-11-21 01:08

新聞眼／撒幣堆出經濟榮景？數字會說話

2019-11-21 00:31

台商回流 遭批獨厚大企業 中小企補貼擬加碼

2019-11-21 00:25

台商匯回資金零…藍批蔡文字遊戲 蔡嗆藍唱衰

2019-11-21 00:08

陳致中po玉山合照台獨旗幟 恐挨罰

2019-11-20 23:59

柯：搞台獨的兒孫都躲美、紐 蔡：歷史的遺憾

2019-11-20 23:56

揭柯文哲曾邀當副市長 范雲：那時算是收買社民黨？

2019-11-20 23:26

蘇貞昌「臉歪」好多了！嚼口香糖復健 賴清德派人送藥

2019-11-20 21:58

監委批社福支出逢選舉就加碼 政院：不認同這種說法

2019-11-20 21:18

監委懷疑台北市長選舉作票？北市選委會聲明：未審先判

2019-11-20 19:27

九合一北市票所「開早登晚」 監委疑變造投票移送檢調

2019-11-20 16:11

【重磅快評】總經理能不能掃廁所？

2019-11-20 15:48

台商回流7千億遭質疑 蔡英文：國民黨別唱衰

2019-11-20 15:30

高鐵北延案 學者批：跳過可行性評估違法

2019-11-20 14:23

郭台銘政治上很天真 柯文哲：都被政治老狐狸欺負

2019-11-20 14:22

高鐵南延案送政院 審查委員質疑程序不當

2019-11-20 14:16

柯文哲：搞台獨兒孫全躲美、紐 就騙子啊

2019-11-20 14:14

時力不分區黃國昌救不起來 柯文哲：騙選票而已

2019-11-20 14:06

預言綠選後兩岸政策轉彎 柯文哲：不信兩岸這樣下去

2019-11-20 14:03

鄭宏輝競總公布民調 回歸藍綠對決領先鄭正鈐3.5%

2019-11-20 13:42

訴求台東藍營大團結 黃健庭現身力挺韓國瑜、張志明

2019-11-20 13:14

吳敦義連夜勸進 蔡正元回任國民黨副祕書長

2019-11-20 12:42

「搞台獨的兒孫都躲美、紐」 柯文哲：他們就騙子啊

2019-11-20 12:30

「聖誕老人要怎無止盡做下去？」 監委怒批社福補助設計

2019-11-20 12:19

挺港警不挺黑警 葉毓蘭：黑警若屬實從重究辦

2019-11-20 12:14

高鐵北延 交通部：進行綜合規畫、環評後送政院

2019-11-20 12:09

高鐵延伸屢爆程序爭議 鐵道學會超諷刺

2019-11-20 12:09

獨／高鐵南延送政院 審查委員質疑程序不當

2019-11-20 12:08

GCTF談能源治理 AIT：台灣是理念相近夥伴

2019-11-20 12:00

反制綠罷免韓國瑜 藍號召同一天30萬人上街挺韓

2019-11-20 11:36

柯文哲：總統兼任黨主席 缺點我還想不出來

2019-11-20 11:34

反制自殺無人機有解？中科院防禦系統5公里內能秒殺

2019-11-20 11:28

玉山展台獨旗幟違法？ 陳致中：抒發感動無須大驚小怪

2019-11-20 11:23

影／柯文哲：那些搞台獨的兒孫全躲美、紐，都騙子啊！

2019-11-20 11:16

台灣與法西斯的距離：台灣版10大線索

2019-11-20 11:13

看了理大學生被捕影片 林姿妙：我反對一國兩制

2019-11-20 11:04

花生進口政策風波 張嘉郡批：農委會不要再玩文字遊戲

2019-11-20 11:03
看更多

熱門文章

影／柯文哲：那些搞台獨的兒孫全躲美、紐，都騙子啊！

2019-11-20 11:16

「搞台獨的兒孫都躲美、紐」 柯文哲：他們就騙子啊

2019-11-20 12:30

柯文哲指郭被政治老狐狸欺負 郭台銘：他已嗜血成性

2019-11-20 16:44

韓國瑜被爆大安區房產 蔡英文辦公室三點到監察院舉發

2019-11-20 14:47

批交部強推軌道建設違反程序正義 審查委員走人

2019-11-21 00:20

韓國瑜上火線談大安區房產 批媒體犯這罪

2019-11-20 23:06

柯文哲稱台獨兒孫躲國外 蔡英文：列黑名單被迫的

2019-11-20 15:33

這個黨不分區超搞笑 第一名是隻狗 雞排妹、館長也入列

2019-11-20 22:49

不滿莊下蘇上破壞初選制度 鄭朝明參選搶「正統綠營」

2019-11-20 18:55

吳敦義連夜勸進 蔡正元回任國民黨副祕書長

2019-11-20 12:42

雷霆2000多管火箭子母彈種 順應國際潮流停止生產

2019-11-20 12:22

韓國瑜被爆大安區疑似也有房 韓營：韓未持有該房產

2019-11-20 11:59

時力不分區黃國昌救不起來 柯文哲：騙選票而已

2019-11-20 14:06

壹週刊：從未指稱韓國瑜夫婦持有大安區房產

2019-11-20 21:01

一次說分明 吳斯懷：堅決反對一國兩制

2019-11-20 16:17

柯文哲評黃國昌列第4騙選票？ 翟神說真相是...

2019-11-21 08:31

親民黨不分區未蒙其利先受其害？郭台銘：對他說實話

2019-11-20 16:54

不挺「村長」選立委 韓辦：無分裂本錢、盼相忍為國

2019-11-20 21:18

韓國瑜被爆大安區疑似也有房 韓辦發聲明告媒體

2019-11-20 15:02

國民黨反應像恐龍！2群人悄悄變色…騙走泛藍票

2019-11-21 09:00

出任新黨不分區立委 邱毅：要幫韓國瑜逆襲成功

2019-11-21 09:11

空軍捨增量國造萬劍彈改買美遙攻武器 預算曝光

2019-11-20 13:27

韓國瑜再被爆大安區疑有房產 林飛帆：已成炒房總統

2019-11-20 12:28

金門立委選舉統促黨不缺席 33歲主委程耀德登記角逐

2019-11-20 17:17

九合一北市票所「開早登晚」 監委疑變造投票移送檢調

2019-11-20 16:11

蘇貞昌「臉歪」好多了！嚼口香糖復健 賴清德派人送藥

2019-11-20 21:58

扁：賴清德可公開主張台獨 致中不能跟台獨旗幟拍照？

2019-11-21 01:08

上月秘密英國行 邱毅：大弊案將摧毀蔡英文的人設

2019-11-21 10:26

陳水扁同意列一邊一國不分區 喊話同意權在總統

2019-11-20 15:53

神秘高雄艦被軍迷比對出四大謎團裝備 中科院：不評論

2019-11-20 12:30

獨／政策買票爭議再起 桃園鐵路地下化審查委員請辭

2019-11-20 23:29

韓國瑜親上火線說房產 段宜康：不講清楚 怕人往下追？

2019-11-21 08:10

年輕人不愛韓國瑜? 韓曝辦青年座談3大特徵

2019-11-20 23:17

影／宋稱孫中山托夢要他選!罵藍「腦子都是錢和官」

2019-11-20 13:41

「花蓮王」傅崐萁中午登記參選 震撼花蓮立委選情

2019-11-21 10:05

被柯文哲看衰 時力嗆：蔡壁如進立院才是真的浪費選票

2019-11-20 17:59

最新民調／2020三強對決 蔡賴配領先韓張配16.6百分點

2019-11-21 09:55

反制自殺無人機有解？中科院防禦系統5公里內能秒殺

2019-11-20 11:28

「學姐」台東輔選不忘在地美食 空檔大啃藍蜻蜓炸雞

2019-11-20 20:28

郭台銘政治上很天真 柯文哲：都被政治老狐狸欺負

2019-11-20 14:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top