台獨移民紐西蘭每年回台募款 柯文哲：我看不順眼

2019-11-21 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，昨出席「ivoter」上線記者會，會上談及台灣的國防與兵制問題時，語出驚人指稱「那些搞台獨的，兒子孫子全部躲在美國，躲在紐西蘭，都是騙子。」但總統蔡英文回應說，很多民主前輩在台灣民主化過程中貢獻很多，尤其黑名單上的人都不回台，後代也只能在國外。

民眾黨主席柯文哲昨天出席ivoter上線記者會，語出驚人表示：那些搞台獨的兒子孫子全部躲在美國、躲在紐西蘭，都騙子啊。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

對此，柯文哲上午受訪時反酸說，黑名單取消很多年了；還說，沒有啦，這個就算了，他們還是務實啦，最討厭給人家抹紅，他是很務實的在處理，要怎麼解決，不要每天給人家扣帽子，扣帽子有時候不高興，他就會打回去。

媒體問柯，台獨都在國外，也是扣帽子？柯文哲說，沒有「都」，是「多」，這也是口水戰，算了。對於賴清德說台灣是主權獨立的國家，不用直接宣布台獨，韓國瑜則說是借殼上市？柯文哲說，大家再忍耐一下，50幾天就過去了，選完台灣可以正常一點。

至於借殼上市的說法，柯說，常常公司併購、換來換去，這也是有，「我聽不懂這個問題 」。柯文哲說，台灣是不是一個主權獨立國家，「廢話，當然是」， 只是不正常而已，國家不太被承認，可是有老百姓有政府有領土，反正就這樣，不滿意但是還是要想辦法撐下去，就這樣。

媒體問柯，黑名單取消很多年，是指台獨有一些是說一套做一套？柯文哲說，算了他不想講，就是說，全家移民紐西蘭，每年在台灣辦台獨募款餐會，他看了就不順眼。