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扁：賴清德可公開主張台獨 致中不能跟台獨旗幟拍照？

2019-11-21 01:08聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

前總統陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中本月19日登玉山頂，並拿出台灣獨立的旗幟在玉山頂拍照留念，也把照片PO網發表達感動之意，但遭營建署開罰。陳水扁20日深夜在臉書聲援陳致中，「提醒」營建署「違憲的命令是無效的」、「言論自由還分選不選舉嗎」，而且「陳致中又沒有在選舉」。

陳水扁表示，營建署難道會不懂言論自由是憲法所保障，違憲的命令是無效的嗎？什麼「不歡迎政治性活動。由於正值選舉期間，營建署再次提醒，政治性活動請勿進入國家公園。」言論自由還分選不選舉嗎？

「陳致中又沒有在選舉，也沒有選舉造勢，哪來的政治性活動？」陳水扁表示，陳致中強調是台灣人，主張台灣獨立，僅將與台灣獨立旗幟合影傳在社群網站，完全跟選舉無關，請問「政治言論」跟「政治活動」會分不清楚嗎？

他說，2018年曾發生五星旗登上玉山主峰並高唱中國國歌，營建署於是修正相關規定，禁止在國家公園進行具社會爭議或衝突性的政治性行為或活動。但中國是台灣的敵國，敵國的國旗與國歌出現在玉山主峰，固然要處理，但台灣人在自己的土地上主張台灣獨立，如何相提並論？

扁表示，警政署坐視五星旗飄揚在總統府前、西門町與台北101，這才是進行具社會爭議或衝突性的政治性行為或活動，為什麼不修法禁止並裁罰？玉山國家公園憑什麼修法，並擴大到可以箝制台獨言論？是在欺負陳致中，還是打壓阿扁的一邊一國？

他強調，蔡英文總統的副手搭檔賴清德都可以公開主張台灣獨立，陳致中不可以跟台灣獨立旗幟拍照？阿扁總統任內主張「台灣中國，一邊一國」，明年要拿一邊一國旗幟上玉山不可以嗎？

前總統陳水扁的兒子陳致中登玉山頂拿出台灣獨立的旗幟拍照留念，但遭營建署開罰。陳水...
前總統陳水扁的兒子陳致中登玉山頂拿出台灣獨立的旗幟拍照留念，但遭營建署開罰。陳水扁20日深夜在臉書聲援陳致中。圖／翻攝陳水扁臉書
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玉山國家公園陳致中

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