台商匯回資金零…藍批蔡文字遊戲 蔡嗆藍唱衰

國民黨立委費鴻泰（右起）、曾銘宗與賴士葆昨表示，批台商匯回資金「零零零」，是蔡政府玩文字遊戲。 記者黃義書／攝影 分享 facebook 蔡英文日前宣布「台商回流」將達七千億元，但經濟部次長林全能日前在立法院證實，目前為止海外資金匯入為零。國民黨團昨天指控，投資計畫還需三到六年的時間才會到位，蔡政府為騙選票，製造經濟一片榮景的假象，用文字遊戲欺騙人民，以為鮭魚返鄉帶來了七千億元，結果大部分的錢都是國內資金。

蔡英文總統則表示，投資數據都經過審查，過程透明，連新北市長侯友宜也做了證實，請國民黨不要唱衰台灣。

國民黨副總統參選人張善政昨到桃園輔選時回擊說，台商回流是現在進行式沒錯，但政府當初訴求是台商資金要回流，台商要回台投資，當然希望能夠把資金帶回來，但現在回流資金卻是零，政府不應模糊焦點，混淆視聽。

國民黨團總召曾銘宗指出，周一在財政委員會質詢時，林全能坦承台商預訂回台投資金額是六千九百七十一億元，七成屬國內資金，三成從國外匯回台，到目前為止，匯回台灣資金「還沒有看到」。

曾銘宗表示，林全能說台商回台投資計畫的落實，大概需要三年，但經濟部開記者會卻改口說三到六年，到底資金匯回台灣要多久？時程一變再變。

藍委費鴻泰批，經濟部長沈榮津還以「資金匯回專法」企圖混淆，事實上「資金匯回專法」是財政部主管業務，也是圖利特定對象，做租稅特赦，與經濟部的「鼓勵台商回台投資行動方案」不同。

綠營昨拿出侯友宜上月在市議會答詢內容，侯指台商在新北投資一千零二億已落實，用侯打韓。

侯友宜昨天表示，新北市一年招商引資下，目標一千億已超標，目前落實一千零六十一億。侯並說，新北工業區沒被列入立體化，他找經濟部長沈榮津尋求支持，中央聽進去也確實提供協助。

蔡英文表示，中央努力協助台商回台投資，地方政府也感受到台商回來投資的力道。