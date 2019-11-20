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蘇貞昌「臉歪」好多了！嚼口香糖復健 賴清德派人送藥

2019-11-20 21:58聯合報 記者林河名／台北即時報導

行政院蘇貞昌因顏面神經失調，暫時取消外出行程，但閒不住的他，照樣天天上班，明天上午還要主持每周一次的行政院會。幕僚透露，蘇貞昌「臉歪」情況已大為改善，每天嚼口香糖「復健」，醫師出身的民進黨副總統參選人賴清德還專程請人從南部搭高鐵為蘇揆「送一包藥」。

蘇貞昌雖被蔡英文總統「強迫休息」，但休息一天後，周二就到行政院上班。幕僚表示，蘇貞昌在家閒不住，休息也要打電話叮囑各項政務進度，「乾脆就來上班了」。

幕僚透露，蘇貞昌現在講話完全沒問題，不會「漏風」，如果不特別講，也看不出臉部明顯異樣，「畢竟院長不是靠臉吃飯的！」

據了解，經過服藥，蘇貞昌「臉部歪斜」的情況已經好多了，還會跟幕僚開玩笑：「你看，我臉這一邊沒有皺紋！」幕僚聽了，忍不住回答：「這種效果跟明星打肉毒桿菌一樣，院長要不要另一邊臉也打一針？」逗得彼此都笑開懷。

幕僚表示，蘇貞昌日前被媒體拍到「左嘴上揚」，其實是「右臉鬆垮」所致，左臉反而是正常，就是蘇說「沒有皺紋」的那一邊。為了協助「鬆垮」的一邊復健，蘇貞昌目前遵照醫師建議，每天都嚼口香糖。

蘇貞昌此次身體不適，除了蔡總統指示「強制休息」，包括行政院前院長謝長廷、民進黨前主席林義雄等人都分別致意慰問，連人在南部拚選舉的賴清德，也請人搭高鐵專程北上，就為了給蘇揆「送一包藥」。

行政院長蘇貞昌（圖）因顏面神經失調，暫時取消外出行程，但閒不住的他，照樣天天上班...
行政院長蘇貞昌（圖）因顏面神經失調，暫時取消外出行程，但閒不住的他，照樣天天上班。聯合報資料照
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蘇貞昌行政院復健

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