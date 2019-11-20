不挺「村長」選立委 韓辦：無分裂本錢 盼相忍為國
2019-11-20 21:18
聯合報 記者蔡佩芳
／台北即時報導
國民黨桃園市議員「村長」詹江村因不滿不分區名單，加上認為當初有完成桃園第一選區黨內初選登記，近日放話領表參選第一選區，詹今下午透過臉書宣布，明天下午4點半到桃園選委會登記，「歡迎大家來陪村長登記，不另動員」，為藍營第一選區選情再掀波瀾。
韓國瑜競選辦公室晚間發出新聞稿，期盼詹江村能相忍為國，國民黨沒有分裂本錢，唯有團結起來，才能達到明年下架民進黨的目標，相信詹江村不但能夠承擔這段期間所有的委屈，更能做出睿智的決定、以大局為重，拯救中華民國、贏回台灣為職志。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
韓競辦表示，國民黨立委不分區名單引起熱議，相信黨中央都有聽見外界聲音，2020大選是中華民國生死存亡保衛戰，立委、總統選舉必須雙贏，台灣的民主價值才能昂首起飛。
留言