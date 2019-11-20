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不挺「村長」選立委 韓辦：無分裂本錢 盼相忍為國

2019-11-20 21:18聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

國民黨桃園市議員「村長」詹江村因不滿不分區名單，加上認為當初有完成桃園第一選區黨內初選登記，近日放話領表參選第一選區，詹今下午透過臉書宣布，明天下午4點半到桃園選委會登記，「歡迎大家來陪村長登記，不另動員」，為藍營第一選區選情再掀波瀾。

韓國瑜競選辦公室晚間發出新聞稿，期盼詹江村能相忍為國，國民黨沒有分裂本錢，唯有團結起來，才能達到明年下架民進黨的目標，相信詹江村不但能夠承擔這段期間所有的委屈，更能做出睿智的決定、以大局為重，拯救中華民國、贏回台灣為職志。

韓競辦表示，國民黨立委不分區名單引起熱議，相信黨中央都有聽見外界聲音，2020大選是中華民國生死存亡保衛戰，立委、總統選舉必須雙贏，台灣的民主價值才能昂首起飛。

國民黨桃園市議員「村長」詹江村因不滿不分區名單，宣布將參選立委。圖／本報資料照
國民黨桃園市議員「村長」詹江村因不滿不分區名單，宣布將參選立委。圖／本報資料照
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詹江村國民黨中華民國

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