監委批社福支出逢選舉就加碼 政院：不認同這種說法

2019-11-20 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北即時報導



監察院調查報告指社福支出已成政府最大開銷，但支出方式大有問題。行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，基本上不認同「偏重現金給付」、「每逢選舉又競相加碼」這種說法。她並強調，行政院已努力在整合各種社會福利，縮短城鄉差距。

監察院通過監委陳小紅、王美玉的調查報告，指去年度社福支出4907億元已經成為政府最大開銷，但支出方式大有問題，偏重現金給付，每逢選舉又競相加碼，形成政府在社會福利財政與資源配置的嚴峻考驗與挑戰。

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對於監委的批評，Kolas以少子女化對策計畫為例指出，政策就是兼顧現金給付與實物給付。她表示，行政院在規畫育兒津貼時，同步擴大托育公共化，增加2至6歲未滿幼兒的公立幼兒園、非營利幼兒園的服務提供人數；但礙於場地尋覓不易，且國內有眾多私立幼兒園已提供優質的服務，故在推動托育公共化的同時，推動準公共化，與合格托育機構或褓母簽約，政府經由經費補助，減輕家長負擔。

至於監委質疑現今很多社福政策是「中央請客，地方埋單」，Kolas指出，行政院已努力在整合各種社會福利，縮短城鄉差距，例如少子女化對策計畫、社會安全網均是，避免富者愈富、貧者愈貧，其中，地方需配合的經費比率，也依照地方財力分級，充分考慮各地方政府財政狀況；而地方政府自行依地方需求推出的福利，若屬全國一致需求性質，的確由中央統一政策較佳。