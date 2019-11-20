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監院糾正北市選委會 選委會：針對性強 未審先判！

2019-11-20 21:01聯合報 記者陳熙文／即時報導

去年九合一併公投選舉發生投票亂象，針對台北市長部分，監察院今天表示，當時要確認補正票所達354個，其中一票所將票數登錄至計票系統耗時達7小時22分，正常票所也有相同狀況，肇因就是未遵照作業程序進行，因此糾正中選會、台北市選委會。對此，北市選委會發表聲明反擊，稱監察院有針對性，疑「未審先判」。

台北市選委會表示，針對糾正案予以尊重。針對登錄作業緩慢及作業時間較長，北市選委會表示，主因是區選務作業中心於短時間內收受各投開票所陸續送回的「選舉投開票報告表」及「公投投開票報告表」，檢核及登錄作業瞬間累積增加，又因部分投開票報告表核有不合邏輯之處，須請主任管理員及主任監察員確認補正後，方能續行登錄作業，絕無不法情事。

北市選委會表示，此部分已經本市市長候選人提出申請，由台北地方法院辦理「重新驗票」，並在申請人及利害關係人雙方推派律師見證下，主持之法官及書記官慎重一一檢視核對每一投開票所之投開票報告表、選舉人名冊、實際領票數、各候選人有效票、無效票及清點空白用餘票等；案經法院重新驗票，並未改變選舉結果，且在法院嚴謹及繁複的驗票過程中，亦無發現有任何違法事證而由法官依職權告發任何選務人員，實證本市選務人員辦理選務工作並無違失。

北市選委會並表示，九合一選舉業務時間拉長，受10案全國性公民投票案的影響甚鉅，是全國各縣市選委會共同面臨的問題；綜觀全國各地選務工作，本市沒有比其他各縣市怠惰之情事，今監察院僅針對本會提出糾正，難脫偏頗及針對性之疑，實難令人心服；又本次市長選舉之「選舉無效訴訟」刻正由台灣高等法院審理中，法院預計將於12月17日宣判，監察院此時提出糾正案，疑有「未審先判」，本會深表遺憾。

北市選委會強調，本會及各區選務作業中心，以及全體投開票所工作人員，始終恪遵依法行政，以公平、公正及堅守行政中立原則辦理選務作業。針對監察院糾正案提出「作票」推論，選委會堅信選務同仁均依法辦理及堅守公正中立立場；如有違法具體事證涉及刑事案件者，請提出具體事證告發，選委會絕不護短，但無法接受任何推論式指控，這對在本市第一線辛苦付出的3萬多名選務人員非常不公平。

北市選委會也指出，監察院要求提供「107年台北市地方公職人員選舉投開票報告表」，選委會已回復該表刻正由台北地方法院裁定保全證據。另有關「107年台北市地方公職人員選舉人名冊」，中選會亦已回復依中選會97年5月9日中選一字第0970005087號函規定，選舉人名冊查閱期間結束後，為維護選舉人投票秘密，仍應由檢察官或法院行使職權，始得開拆。北市選委會無法提供，非拒絕提供。

選委會北市九合一選舉

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