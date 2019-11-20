不要再罵吳敦義！詹順貴：本土派應該感謝吳敦義
2019-11-20 18:07
聯合報 記者林政忠
／即時報導
國民黨不分區立委名單引發爭議，外界皆將矛頭指向國民黨主席吳敦義。環保署前副署長詹順貴今天在臉書貼文指出，「或許，本土台派人士應該要感謝吳敦義」。
詹順貴舉出「感謝吳敦義」的四大理由：
一、如果他無私地提名朱立倫代表國民黨參選總統，小英與民進黨一定很難選，輸得徹底的可能性非常大。還好，他卡朱提韓，讓大家能很快看破韓的手腳。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
二、再看他提出來的國民黨不分區名單，好幾個紅色代理人名列前茅，不僅社會撻伐，連國民黨內，從副主席到基層，也一片譁然炸鍋。原本看好的席次，可能因而丟掉2-3席。而且大幅增加了台灣人民的危機感，應該會提升本土派陣營（尤其年輕族群）的投票率，以及淺藍中間選民的轉向，間接助攻了民進黨。
三、接著又無意間透露柯文哲的台灣民眾黨，其實是泛藍陣營的一員，有助於促使部分深綠、淺綠選民的醒悟，及早唾棄民眾黨，改投其他小黨。
四、當然，就我個人而言，還真要誠心謝謝他在擔任行政院長時，肯服從社會輿論壓力，分別讓反對徵收的苗栗大埔與中科四期農民的農地，得以集中劃設保留，中科四期內相思寮聚落也獲得保存；苗栗灣寶的區段徵收開發案也被他否決。（後來張藥房等四戶被強拆，是因為行政院長換了虛有其表的江宜樺，管不住劉政鴻）。
詹順貴也指出，純粹就是論事，希望不會又有人來扣帽子。
留言