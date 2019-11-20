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不要再罵吳敦義！詹順貴：本土派應該感謝吳敦義

2019-11-20 18:07聯合報 記者林政忠／即時報導

國民黨不分區立委名單引發爭議，外界皆將矛頭指向國民黨主席吳敦義。環保署前副署長詹順貴今天在臉書貼文指出，「或許，本土台派人士應該要感謝吳敦義」。

詹順貴舉出「感謝吳敦義」的四大理由：

一、如果他無私地提名朱立倫代表國民黨參選總統，小英與民進黨一定很難選，輸得徹底的可能性非常大。還好，他卡朱提韓，讓大家能很快看破韓的手腳。

二、再看他提出來的國民黨不分區名單，好幾個紅色代理人名列前茅，不僅社會撻伐，連國民黨內，從副主席到基層，也一片譁然炸鍋。原本看好的席次，可能因而丟掉2-3席。而且大幅增加了台灣人民的危機感，應該會提升本土派陣營（尤其年輕族群）的投票率，以及淺藍中間選民的轉向，間接助攻了民進黨。

三、接著又無意間透露柯文哲的台灣民眾黨，其實是泛藍陣營的一員，有助於促使部分深綠、淺綠選民的醒悟，及早唾棄民眾黨，改投其他小黨。

四、當然，就我個人而言，還真要誠心謝謝他在擔任行政院長時，肯服從社會輿論壓力，分別讓反對徵收的苗栗大埔與中科四期農民的農地，得以集中劃設保留，中科四期內相思寮聚落也獲得保存；苗栗灣寶的區段徵收開發案也被他否決。（後來張藥房等四戶被強拆，是因為行政院長換了虛有其表的江宜樺，管不住劉政鴻）。

詹順貴也指出，純粹就是論事，希望不會又有人來扣帽子。

國民黨不分區立委名單引發爭議，外界皆將矛頭指向國民黨主席吳敦義（右）。 本報系...
國民黨不分區立委名單引發爭議，外界皆將矛頭指向國民黨主席吳敦義（右）。 本報系資料照片
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國民黨吳敦義詹順貴

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