憂國內選情多變 張善政確定不訪美

2019-11-20 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ／即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜原本有意安排副手張善政在12月上旬代為訪美，不過考量國內選情多變，張善政已經確定取消訪美行程；至於韓國瑜妻子李佳芬拜訪美國僑界計畫，仍在安排中。

韓國瑜國策顧問團發言人黃曼昕證實，張善政訪美計畫喊停。主要考量張善政訪美來回至少需要一周時間，12月上旬距離選舉只剩一個月，考量國內選情瞬息萬變，最後決定取消訪美行程。另一方面，由於張善政卸任後還在管制期，出國必須提前20天報備，連機票、行程、邀請函等必須一應俱全，也讓張善政安排出訪行程增添難度。

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韓國瑜宣布張善政擔任副手後，隨即傳出計畫由張善政、李佳芬代為訪美的規畫，由張善政主學、政界，李佳芬負責僑界，分進合擊。張善政12日受訪時表示，韓國瑜向他提過出訪的可能，但還在規畫，尚未完全確定。如果對選情加分，會正面考慮，但是也要考慮12月選情吃緊，必須權衡國內選情。目前詢問細節他也無法回答，必須視與美國僑界、政界、智庫有多少接觸的可能，以及國內選情的緊繃狀況再做判斷。