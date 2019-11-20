阿扁同意列一邊一國不分區 中選會：收到登記 依法審定

2019-11-20 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／即時報導



一邊一國行動黨今下午到高雄市徴求前總統陳水扁列名不分區立委參選人，陳水扁簽名同意，並到住家樓下向支持者致意，感謝支持者，陳水扁同時表示他能不能列名不分區，同意權在蔡英文總統。對此，中選會發言人陳朝建表示，適逢選務辦理期間，依法循例，對於政黨或候選人登記事宜，不便予以置喙或評論，若收到政黨或其候選人登記後，則依法審定。

而就公職選罷法第26條規定，受保安處分或感訓處分之裁判確定，尚未執行或執行未畢者，不得登記為候選人；前總統陳水扁目前仍為「保外就醫」狀態，預料無法順利登記。