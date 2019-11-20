親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合
德國轉型正義

首府大學董座聘親兒任主秘、董事年薪破百萬 教部要徹查

陳水扁同意列一邊一國不分區名單 喊話同意權在總統

阿扁同意列一邊一國不分區 中選會：收到登記 依法審定

2019-11-20 16:49聯合報 記者陳熙文／即時報導

一邊一國行動黨今下午到高雄市徴求前總統陳水扁列名不分區立委參選人，陳水扁簽名同意，並到住家樓下向支持者致意，感謝支持者，陳水扁同時表示他能不能列名不分區，同意權在蔡英文總統。對此，中選會發言人陳朝建表示，適逢選務辦理期間，依法循例，對於政黨或候選人登記事宜，不便予以置喙或評論，若收到政黨或其候選人登記後，則依法審定。

而就公職選罷法第26條規定，受保安處分或感訓處分之裁判確定，尚未執行或執行未畢者，不得登記為候選人；前總統陳水扁目前仍為「保外就醫」狀態，預料無法順利登記。

陳水扁保外就醫選罷法

相關新聞

親民黨不分區未蒙其利先受其害？郭台銘：對他說實話

2019-11-20 16:54

憂國內選情多變 張善政確定不訪美

2019-11-20 16:49

九合一北市票所「開早登晚」 監委疑變造投票移送檢調

2019-11-20 16:11

【重磅快評】總經理能不能掃廁所？

2019-11-20 15:48

台商回流7千億遭質疑 蔡英文：國民黨別唱衰

2019-11-20 15:30

高鐵北延案 學者批：跳過可行性評估違法

2019-11-20 14:23

郭台銘政治上很天真 柯文哲：都被政治老狐狸欺負

2019-11-20 14:22

高鐵南延案送政院 審查委員質疑程序不當

2019-11-20 14:16

柯文哲：搞台獨兒孫全躲美、紐 就騙子啊

2019-11-20 14:14

時力不分區黃國昌救不起來 柯文哲：騙選票而已

2019-11-20 14:06

預言綠選後兩岸政策轉彎 柯文哲：不信兩岸這樣下去

2019-11-20 14:03

鄭宏輝競總公布民調 回歸藍綠對決領先鄭正鈐3.5%

2019-11-20 13:42

訴求台東藍營大團結 黃健庭現身力挺韓國瑜、張志明

2019-11-20 13:14

吳敦義連夜勸進 蔡正元回任國民黨副祕書長

2019-11-20 12:42

「搞台獨的兒孫都躲美、紐」 柯文哲：他們就騙子啊

2019-11-20 12:30

「聖誕老人要怎無止盡做下去？」 監委怒批社福補助設計

2019-11-20 12:19

挺港警不挺黑警 葉毓蘭：黑警若屬實從重究辦

2019-11-20 12:14

高鐵北延 交通部：進行綜合規畫、環評後送政院

2019-11-20 12:09

高鐵延伸屢爆程序爭議 鐵道學會超諷刺

2019-11-20 12:09

獨／高鐵南延送政院 審查委員質疑程序不當

2019-11-20 12:08

GCTF談能源治理 AIT：台灣是理念相近夥伴

2019-11-20 12:00

反制綠罷免韓國瑜 藍號召同一天30萬人上街挺韓

2019-11-20 11:36

柯文哲：總統兼任黨主席 缺點我還想不出來

2019-11-20 11:34

反制自殺無人機有解？中科院防禦系統5公里內能秒殺

2019-11-20 11:28

玉山展台獨旗幟違法？ 陳致中：抒發感動無須大驚小怪

2019-11-20 11:23

影／柯文哲：那些搞台獨的兒孫全躲美、紐，都騙子啊！

2019-11-20 11:16

台灣與法西斯的距離：台灣版10大線索

2019-11-20 11:13

看了理大學生被捕影片 林姿妙：我反對一國兩制

2019-11-20 11:04

花生進口政策風波 張嘉郡批：農委會不要再玩文字遊戲

2019-11-20 11:03

滿滿郭台銘特色 親民黨不分區提名宣明智、劉宥彤

2019-11-20 09:18

美前亞太助卿羅素：台灣不是用來對付中國的籌碼

2019-11-20 08:52

謝龍介選藍黨魁 護韓救黨拚大選 權力之爭也開打

2019-11-20 08:00

拿台獨旗上玉山恐遭罰 陳致中嗆：甘之如飴

2019-11-19 23:50

心結擺一邊 謝長廷臉書祝福蘇貞昌早日康復

2019-11-19 21:28

玉山頂展示台獨旗幟恐違規 營建署將請陳致中說明

2019-11-19 21:21

獨／國民黨明發新人事令 蔡正元、周繼祥任義務副秘書長

2019-11-19 20:13

柯文哲東吳演講遇抗議 學生批：台大醫出來的韓國瑜

2019-11-19 19:19

不選也不表態挺韓 王金平：不帶風向 大家理性判斷

2019-11-19 18:33

蘇貞昌顏面神經失調休一天就上工 臉書談偏鄉醫療

2019-11-19 17:57
看更多

熱門文章

影／柯文哲：那些搞台獨的兒孫全躲美、紐，都騙子啊！

2019-11-20 11:16

「搞台獨的兒孫都躲美、紐」 柯文哲：他們就騙子啊

2019-11-20 12:30

玉山頂展示台獨旗幟恐違規 營建署將請陳致中說明

2019-11-19 21:21

金門選情爆震撼彈！前縣長陳福海宣布參選立委

2019-11-19 17:31

柯文哲東吳演講遇抗議 學生批：台大醫出來的韓國瑜

2019-11-19 19:19

已婚飛官和女士官爆發不倫戀 航特部：調查中秉公處理

2019-11-20 10:38

滿滿郭台銘特色 親民黨不分區提名宣明智、劉宥彤

2019-11-20 09:18

親民黨不分區 李鴻鈞第2、劉宥彤第4

2019-11-19 23:08

「韓粉五虎將」陳清茂 列國會政黨聯盟不分區第三

2019-11-19 22:20

謝龍介選藍黨魁 護韓救黨拚大選 權力之爭也開打

2019-11-20 08:00

中科院機敏裝備測試艦曝光 高雄艦搭載陣列雷達現身

2019-11-19 19:10

韓國瑜被爆大安區房產 蔡英文辦公室三點到監察院舉發

2019-11-20 14:47

韓國瑜被爆大安區疑似也有房 韓營：韓未持有該房產

2019-11-20 11:59

獨／國民黨明發新人事令 蔡正元、周繼祥任義務副秘書長

2019-11-19 20:13

海軍高雄艦甲板龐大結構 疑為飛彈發射系統或雷達

2019-11-19 17:01

亮麗女士官與中校飛官被控嘿咻 她辯握的是男友生殖器

2019-11-20 10:39

范成連退出不分區 國民黨：將按順位遞補

2019-11-19 18:31

採訪大選5次 他從未看過總統參選人為隨扈駐足哽咽

2019-11-19 17:08

深夜讚郭董不好財 劉宥彤拚第三勢力進國會

2019-11-20 01:32

暫不考慮打「韓冰牌」 韓營：韓冰有人群恐懼症

2019-11-20 09:05

宋楚瑜一句話打動 滕西華點頭列親民黨不分區

2019-11-20 09:41

賴清德：韓國瑜若執迷不悟 中華民國勢必滅亡

2019-11-20 10:09

吳敦義連夜勸進 蔡正元回任國民黨副祕書長

2019-11-20 12:42

18年後終列橘不分區 宣明智與宋楚瑜緣自一場無情大火

2019-11-20 10:43

柯文哲稱台獨兒孫躲國外 蔡英文：列黑名單被迫的

2019-11-20 15:33

范雲要吳、葉退選 王炳忠諷：妳怎忽然變民進黨不分區

2019-11-19 17:01

韓國瑜被爆大安區疑似也有房 韓辦發聲明告媒體

2019-11-20 15:02

吳敦義稱民眾黨「泛藍」 柯文哲笑虧：這傢伙太會算計

2019-11-20 10:42

時力不分區黃國昌救不起來 柯文哲：騙選票而已

2019-11-20 14:06

新光金公主從政 要為銀髮族發聲

2019-11-19 23:38

不分區名單撕裂藍營？侯友宜：講很多次了

2019-11-19 17:27

吳斯懷與網友「直球對決」：對中華民國忠誠 問心無愧

2019-11-19 23:28

力抗1450 謝龍介：挺韓的年輕人愈來愈多

2019-11-19 17:15

韓國瑜再被爆大安區疑有房產 林飛帆：已成炒房總統

2019-11-20 12:28

退伍軍人社團發表聯合聲明 挺吳斯懷抗議抹紅

2019-11-20 01:26

雷霆2000多管火箭子母彈種 順應國際潮流停止生產

2019-11-20 12:22

藍不分區戰火續燒…謝龍介留 范成連走 吳斯懷未退

2019-11-20 00:21

韓營將推12月21日高雄挺韓大遊行 與罷韓遊行直球對決

2019-11-20 09:50

心結擺一邊 謝長廷臉書祝福蘇貞昌早日康復

2019-11-19 21:28

「我不當砲灰」選舉常客志在賺錢 補助款全拿去…

2019-11-20 09:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top