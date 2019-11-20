九合一北市票所「開早登晚」 監委疑變造投票移送檢調

2019-11-20 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱台北即時報導



針對去年九合一投開票亂象，監察院昨通過監委仉桂美、劉德勳的調查報告與北選會、中選會的糾正案。仉桂美今舉行記者會時頻頻搖頭，質疑北市投票所「開早登晚」到底在等什麼？合理推論有變造投票的嫌疑，但因這部分無法調查，將移送檢調偵辦。

仉桂美說，糾正台北市選舉委員會事由主要有3大點，依中選會訂頒的投開票所工作人員手冊，各票所於選舉開票後先送回區選務中心的「投開票報告表（速報表）」，經核對無誤後應即登錄中選會計票系統，但台北市1563個票所，其中竟多達354個的「速報表」須待主任管理員及主任監察員確認補正後才能登錄。

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根據監委資料，其中登錄中選會計票系統耗時逾2小時以上即多達256個，耗時最長者7小時22分，與最快僅耗時11分，相差高達40倍。仉桂美說，登錄耗時已屬難以理解，甚至令人聯想背後是否有人為因素，且此種「開早登晚」型票所竟多達百餘個，北選會部分區選務中心對於此類票所的處理程序，顯違電腦計票作業SOP，核有違失。

除此之外，監委調查也發現，就算是沒有需要確認「速報表」的正常票所，無正當理由卻登錄耗時逾2小時以上者計93個，其中士林區達60個，登錄耗時最長為5小時59分，最短為7分，相差竟多達51倍，也顯然違反工作人員手冊規定。

仉桂美質疑，這些投開票所「開早登晚」，合理推論就是待各票所將選舉人名冊、投開票報告表及實體選票送回後，由內部人員在選舉人名冊上未投票者處以蓋指印方式領取相對人數的用餘票，再圈選特定候選人後將票放入有效票袋，或將他人得票改成無效票，最後再修改報告表上數字，讓法院驗票亦無從查知，致改變投票最終結果。

仉桂美說，這有觸犯刑法第146條第1項「以詐術或其他非法之方法，使投票發生不正確之結果或變造投票之結果」的罪嫌，只是北選會以法院及檢察官始有職權查閱而拒絕提供，因此這部分依法告發，移檢偵辦。

另外，監委認為中選會逕自刪除107年工作人員手冊文字，造成現場民眾無法知悉多少人領票，自無從據以稽核用餘票數，可能影響選舉結果正確性，亦核有違失。