【重磅快評】總經理能不能掃廁所？

2019-11-20 15:48 聯合報 主筆室



台北畜產公司前總經理楊嘉仁去年中到職不到一年，因涉及司法案件，一路從月薪8萬多的總經理降職到月薪5萬多的專員，更被現任總經理姚量議下令去做清潔工掃廁所，引發職場霸凌爭議。前總經理能不能掃廁所是一回事，但台北市長柯文哲對於此事的輕率回應，顯然更須被檢驗。

楊嘉仁因羽毛清運標案被指控背信及圖利廠商，調查期間楊嘉仁不斷喊冤並自動請辭總經理一職，因而從月薪8萬多的總經理，一路降到月薪5萬多的專員。

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確實，因涉案被調職、冷凍或導致總薪資減少，就算獲檢方不起訴處分或法官無罪判決也無法官復原職，也是公私職場慣見事例；但繼任老總簽發公文要前任去做掃廁所、掃市場、擦油漆等場區潔工作，若說無任何政治或恩怨考量，又有多少人能信？

台北市政府擁有畜產公司近半股權，當今總經理又是市長愛將，更兼任台灣民眾黨9人輔選小組成員。面對此爭議，台北市柯文哲卻回應：不是說總經理就不能掃廁所、他有時候也會幫忙掃、當學生都有掃過、這種掃廁所的事情有需要問到市長嗎？對核心爭議的閃避態度，讓人不敢苟同。

職業不分貴賤，擁有卅多名員工的畜產公司缺清潔工半個月，上自董事長、總經理，下到警衛工友，若是由全體同仁各自認領時段，何嘗不是美事一樁？畢竟若公司真有迫切需求，本就須齊力同心完成包括掃廁所在內的種種事務；何況高階人員的親身示範，更能發揮領頭羊的效果。

但畜產公司的解決方式，卻是由領導人簽發公文要特定高階人員去做非其本職專長之事，就算並非出於恩怨或故意，也至少意味著領導人的人力調度能力或公司人事任用體制出了問題。