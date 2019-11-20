台商回流7千億遭質疑 蔡英文：國民黨別唱衰

2019-11-20 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



台商回台數額這幾天引發藍綠熱烈討論，意外讓蔡英文總統、新北市長侯友宜互挺。蔡英文總統今下午至新北市樹林興仁夜市，出席「濟安宮東遷百年五朝清醮 米龍點睛剪綵」活動時，受訪時被問及台商回台，她表示，謝謝侯友宜確認；蔡並說，數據是透過審查程序，「我們的講法其實是很嚴謹」、「請國民黨真的不要唱衰台灣」。

對於蔡政府喊出台商回台數額達7千億，國民黨、國民黨總統參選人韓國瑜說是騙局；但今新北市長侯友宜表示，謝謝中央鬆綁工業區立體化的法規，降低台商及外商投資新北的困難，不要因選舉口水抹煞第一線同仁的辛苦。

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蔡英文表示，中央很努力協助，地方政府感受到台商回來來投資的力道，侯友宜也證實了不論是擴廠或增加在地生產能量，這有助於今年經濟成長。蔡說，侯市長不但確認正在發生，也感謝中央努力，「這些都是實實在在存在」。

蔡英文說，經濟部長也說明今年這些落實在台的投資案具體的詳情。「我不知道為什麼韓市長也好、國民黨立委或國民黨對此持這麼負面的看法」」。蔡指出，「這是台灣難得的好機會，過去國民黨執政台商外流，現在台商回來」，且台灣經濟成長也已經是四小龍第一，「所以請國民黨真的不要唱衰台灣」。