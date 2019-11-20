林為洲今登記選立委 批民進黨妖魔化別人

2019-11-20 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



國民黨現任立委林為洲今天前往選委會登記，他登記竹縣立委一選區，致詞時提到，參選的目的希望「國家不要空轉、新竹繼續繁榮」，有媒體詢問林對林為洲國民黨不分區的看法，林為洲說，要讓所有人都滿意，老實說有點困難，但外界所有的批評國民黨要虛心接受，希望黨中央可以考量所有的意見。

林為洲說，不分區名單有很多人表達意見，要讓所有人都滿意，老實說有點困難，現在各政黨的不分區名單陸續開出來，所有的批評國民黨要虛心接受，現在還沒有完全登記完畢，權責屬於黨中央，希望黨中央可以考量所有的意見，最後完成登記。完成登記後，所有國民黨支持者與從政黨員等，都要團結一致，「團結向前，才能勝利。」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

林為洲表示，他這次參選就是希望國家不要空轉、新竹繼續繁榮，將來4年要與林思銘共同努力，希望將來國家、立院不要空轉，新竹的建設不能停。他在立院最大的感觸是政治人物和政黨常常道德化自己，妖魔化對手，造成國會空轉、國家內耗，希望改變這樣的情況，國家才能理性來辯論政策 ，提出福國利民的政策。

他舉例，年改是一個改革，但卻妖魔化軍公教，說他們是米蟲，這樣情況之下如何改革，只是看到彼此對立，例如水利會改官派，但說水利會都在買票，所以不要選舉改成官派，根本是道德化自己，妖魔化對手。或是對中國大陸代理人的政策，可以討論如何保護台商與台灣主權，但只看到政黨妖魔化對手，這是台灣最大的問題，他希望台灣不要空轉。

林為洲指出，在地方他也希望讓新竹縣繼續繁榮，「我們有很多事情要做，不要空轉、內耗」，讓竹縣繼續繁榮，另外議長、縣長提到的重大建設，台一省道替代道路、台大生醫醫院設立、五楊高架延伸等，這些都對於竹縣繼續繁榮至關重要，「敢做敢講、肯做的林為洲需要拜託大家」。

新竹縣長楊文科表示，明年的選戰很關鍵，國民黨推出最強棒的候選人，林為洲委員趕緊肯做，頭腦清楚，他在立院的表現是書記長，審查法案很有智慧，也是國民黨的明日之星，呼籲民眾一起來支持。同時林為洲對科學園區重大發展建設全力以赴，與竹縣並肩作戰，包含六家高鐵站到竹科力行路的道路開闢，以及台一線替代道路、東西向快速道路延伸到竹東，以及湖口交流道的匝道開闢、台知園區等，呼籲民眾支持林為洲，總統支持韓國瑜，也拜託大家國民黨政黨票。