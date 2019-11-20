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林為洲今登記選立委 批民進黨妖魔化別人

2019-11-20 15:21聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

國民黨現任立委林為洲今天前往選委會登記，他登記竹縣立委一選區，致詞時提到，參選的目的希望「國家不要空轉、新竹繼續繁榮」，有媒體詢問林對林為洲國民黨不分區的看法，林為洲說，要讓所有人都滿意，老實說有點困難，但外界所有的批評國民黨要虛心接受，希望黨中央可以考量所有的意見。

林為洲說，不分區名單有很多人表達意見，要讓所有人都滿意，老實說有點困難，現在各政黨的不分區名單陸續開出來，所有的批評國民黨要虛心接受，現在還沒有完全登記完畢，權責屬於黨中央，希望黨中央可以考量所有的意見，最後完成登記。完成登記後，所有國民黨支持者與從政黨員等，都要團結一致，「團結向前，才能勝利。」

林為洲表示，他這次參選就是希望國家不要空轉、新竹繼續繁榮，將來4年要與林思銘共同努力，希望將來國家、立院不要空轉，新竹的建設不能停。他在立院最大的感觸是政治人物和政黨常常道德化自己，妖魔化對手，造成國會空轉、國家內耗，希望改變這樣的情況，國家才能理性來辯論政策 ，提出福國利民的政策。

他舉例，年改是一個改革，但卻妖魔化軍公教，說他們是米蟲，這樣情況之下如何改革，只是看到彼此對立，例如水利會改官派，但說水利會都在買票，所以不要選舉改成官派，根本是道德化自己，妖魔化對手。或是對中國大陸代理人的政策，可以討論如何保護台商與台灣主權，但只看到政黨妖魔化對手，這是台灣最大的問題，他希望台灣不要空轉。

林為洲指出，在地方他也希望讓新竹縣繼續繁榮，「我們有很多事情要做，不要空轉、內耗」，讓竹縣繼續繁榮，另外議長、縣長提到的重大建設，台一省道替代道路、台大生醫醫院設立、五楊高架延伸等，這些都對於竹縣繼續繁榮至關重要，「敢做敢講、肯做的林為洲需要拜託大家」。

新竹縣長楊文科表示，明年的選戰很關鍵，國民黨推出最強棒的候選人，林為洲委員趕緊肯做，頭腦清楚，他在立院的表現是書記長，審查法案很有智慧，也是國民黨的明日之星，呼籲民眾一起來支持。同時林為洲對科學園區重大發展建設全力以赴，與竹縣並肩作戰，包含六家高鐵站到竹科力行路的道路開闢，以及台一線替代道路、東西向快速道路延伸到竹東，以及湖口交流道的匝道開闢、台知園區等，呼籲民眾支持林為洲，總統支持韓國瑜，也拜託大家國民黨政黨票。

議長張鎮榮說，這次選舉很重要，是中華民國的生死保衛戰，呼籲民眾總統投韓國瑜、立委投給一選區林為洲、二選區林思銘。

國民黨現任立委林為洲今天前往選委會登記，他登記竹縣立委一選區。記者郭政芬／攝影
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國民黨現任立委林為洲今天前往選委會登記，並全程直播。記者郭政芬／攝影
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林為洲表示，他這次參選就是希望國家不要空轉、新竹繼續繁榮。記者郭政芬／攝影
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國民黨現任立委林為洲今天在妻子郭慶珠的陪同下登記。記者郭政芬／攝影
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林為洲國民黨新竹

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