國民黨大團結 縣長議長眾議員陪同林思銘登記參選

2019-11-20 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



國民黨籍立委參選人林思銘今天上午在新竹縣議會門口整隊，在議長張鎮榮、副議長王炳漢以及黨籍議員們陪同下，「由議會出發，進軍國會！」前往新竹縣選舉委員會登記，再加上林姓宗親的聲援鼓勵，聲勢浩蕩、場面熱鬧。林思銘陣營高喊「立法的事，專業的來」口號，凸顯林思銘經驗豐富、理性專業優勢，展現高度企圖心。

林思銘表示，他從議會出發、前進國會，立法的事情讓專業的來，他擔任五屆議員，對竹縣各鄉鎮的需求和縣長楊文科的施政內容，他非常了解，未來進軍國會將會為鄉鎮市的需求與縣府施政內容，他會全力來爭取更多的建設經費。

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他本身具法學碩士，執業律師快30年，很瞭解人民的需求與法律上必須伸張正義，來守護民眾權益，未來到立院會盤點現行法令，將不符合人民需求的法令來做修正，要守護民眾權益。他問政態度著專業理性原則，會專業監督中央的各項施政。

他未來到了中央，也對針對經濟發展來監督，因為當有厚實的經濟發展，才能立足台灣放眼世界。他會要求中央得提出經濟政策，要讓人民賺錢、台灣安全。

新竹縣長楊文科表示，林思銘是五屆議員，也是法律系畢業，立法院如果有讀法律系的委員，對竹縣來說，可以幫助很多法案的審查，不會如現在被執政黨把持，呼籲民眾全力支持。