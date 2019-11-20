苗縣前議員陳銘安夫婦退出國民黨 支持民進黨羅貴星

2019-11-20 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



加入國民黨36年的苗栗縣前縣議員陳銘安、與妻子前縣議員謝端容，兩人決定退出國民黨，在2020區域立委選舉，以無黨籍身分支持民進黨徵召的第一選區立委參選人、縣議員羅貴星，陳銘安並出任羅貴星竹南競選總部總幹事。國民黨苗栗縣黨部指出，將慰留。

苗栗縣前縣議員陳銘安，曾任兩屆縣議員、兩屆竹南鎮農會理事長，曾任國民黨苗栗縣黨部竹南鎮黨部副主委、代理主委、考紀委員，曾任馬英九競選總統時，兩屆的竹南鎮競選總部總幹事、立委陳超明兩屆競選總部竹南總幹事。陳銘安加入國民黨36年。

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陳銘安今現身陪同民進黨苗栗縣第一選區立委參選人、縣議員羅貴星到苗栗市中正堂登記。陳銘安說，他在11月中旬退出國民黨，將退黨聲明以掛號郵寄給黨部。陳銘安說「是國民黨不要我的！」他曾任陳超明立委競選總部竹南總幹事。

陳銘安說，「國民黨拋棄我們夫妻，太太謝端容去年選竹南鎮長，陳立委（陳超明）無情無義離開，他先拋棄、背叛我們」，現在起不會支持陳超明，過去就過去，會以無黨籍身分支持羅貴星。立委陳超明說，什麼叫背叛，這定義要弄好，沒有背叛問題，冷靜面對，從容應戰。

陳銘安說，他與妻子謝端容、前竹南鎮農會總幹事陳冠興，3人在今年11月14日以掛號信，寄出退黨聲明給國民黨「理念不同，必須退出，全力支持羅貴星」。國民黨苗栗縣黨部主委林祥川說，去年竹南鎮長選舉恩怨，黨部收到退黨聲明會再慰留，若堅決退黨，也尊重對方意願。