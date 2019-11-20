蔡英文：地方也感受到投資力道 不要唱衰

相關新聞
九合一北市票所「開早登晚」 監委疑變造投票移送檢調2019-11-20 16:11
【重磅快評】總經理能不能掃廁所？2019-11-20 15:48
台商回流7千億遭質疑 蔡英文：國民黨別唱衰2019-11-20 15:30
高鐵北延案 學者批：跳過可行性評估違法2019-11-20 14:23
郭台銘政治上很天真 柯文哲：都被政治老狐狸欺負2019-11-20 14:22
高鐵南延案送政院 審查委員質疑程序不當2019-11-20 14:16
柯文哲：搞台獨兒孫全躲美、紐 就騙子啊2019-11-20 14:14
時力不分區黃國昌救不起來 柯文哲：騙選票而已2019-11-20 14:06
預言綠選後兩岸政策轉彎 柯文哲：不信兩岸這樣下去2019-11-20 14:03
鄭宏輝競總公布民調 回歸藍綠對決領先鄭正鈐3.5%2019-11-20 13:42
訴求台東藍營大團結 黃健庭現身力挺韓國瑜、張志明2019-11-20 13:14
吳敦義連夜勸進 蔡正元回任國民黨副祕書長2019-11-20 12:42
「搞台獨的兒孫都躲美、紐」 柯文哲：他們就騙子啊2019-11-20 12:30
「聖誕老人要怎無止盡做下去？」 監委怒批社福補助設計2019-11-20 12:19
挺港警不挺黑警 葉毓蘭：黑警若屬實從重究辦2019-11-20 12:14
高鐵北延 交通部：進行綜合規畫、環評後送政院2019-11-20 12:09
高鐵延伸屢爆程序爭議 鐵道學會超諷刺2019-11-20 12:09
獨／高鐵南延送政院 審查委員質疑程序不當2019-11-20 12:08
GCTF談能源治理 AIT：台灣是理念相近夥伴2019-11-20 12:00
反制綠罷免韓國瑜 藍號召同一天30萬人上街挺韓2019-11-20 11:36
柯文哲：總統兼任黨主席 缺點我還想不出來2019-11-20 11:34
反制自殺無人機有解？中科院防禦系統5公里內能秒殺2019-11-20 11:28
玉山展台獨旗幟違法？ 陳致中：抒發感動無須大驚小怪2019-11-20 11:23
影／柯文哲：那些搞台獨的兒孫全躲美、紐，都騙子啊！2019-11-20 11:16
台灣與法西斯的距離：台灣版10大線索2019-11-20 11:13
看了理大學生被捕影片 林姿妙：我反對一國兩制2019-11-20 11:04
花生進口政策風波 張嘉郡批：農委會不要再玩文字遊戲2019-11-20 11:03
滿滿郭台銘特色 親民黨不分區提名宣明智、劉宥彤2019-11-20 09:18
美前亞太助卿羅素：台灣不是用來對付中國的籌碼2019-11-20 08:52
謝龍介選藍黨魁 護韓救黨拚大選 權力之爭也開打2019-11-20 08:00
拿台獨旗上玉山恐遭罰 陳致中嗆：甘之如飴2019-11-19 23:50
心結擺一邊 謝長廷臉書祝福蘇貞昌早日康復2019-11-19 21:28
玉山頂展示台獨旗幟恐違規 營建署將請陳致中說明2019-11-19 21:21
獨／國民黨明發新人事令 蔡正元、周繼祥任義務副秘書長2019-11-19 20:13
柯文哲東吳演講遇抗議 學生批：台大醫出來的韓國瑜2019-11-19 19:19
不選也不表態挺韓 王金平：不帶風向 大家理性判斷2019-11-19 18:33
蘇貞昌顏面神經失調休一天就上工 臉書談偏鄉醫療2019-11-19 17:57
朱立倫擂戰鼓「咚咚咚」 被聯想「我現在要出征」2019-11-19 17:24
韓倡「母語在家學」 李永得：不能回去被掛牌子年代2019-11-19 17:15
熱門文章
影／柯文哲：那些搞台獨的兒孫全躲美、紐，都騙子啊！2019-11-20 11:16
「搞台獨的兒孫都躲美、紐」 柯文哲：他們就騙子啊2019-11-20 12:30
玉山頂展示台獨旗幟恐違規 營建署將請陳致中說明2019-11-19 21:21
金門選情爆震撼彈！前縣長陳福海宣布參選立委2019-11-19 17:31
柯文哲東吳演講遇抗議 學生批：台大醫出來的韓國瑜2019-11-19 19:19
已婚飛官和女士官爆發不倫戀 航特部：調查中秉公處理2019-11-20 10:38
滿滿郭台銘特色 親民黨不分區提名宣明智、劉宥彤2019-11-20 09:18
親民黨不分區 李鴻鈞第2、劉宥彤第42019-11-19 23:08
「韓粉五虎將」陳清茂 列國會政黨聯盟不分區第三2019-11-19 22:20
謝龍介選藍黨魁 護韓救黨拚大選 權力之爭也開打2019-11-20 08:00
中科院機敏裝備測試艦曝光 高雄艦搭載陣列雷達現身2019-11-19 19:10
韓國瑜被爆大安區房產 蔡英文辦公室三點到監察院舉發2019-11-20 14:47
韓國瑜被爆大安區疑似也有房 韓營：韓未持有該房產2019-11-20 11:59
獨／國民黨明發新人事令 蔡正元、周繼祥任義務副秘書長2019-11-19 20:13
亮麗女士官與中校飛官被控嘿咻 她辯握的是男友生殖器2019-11-20 10:39
范成連退出不分區 國民黨：將按順位遞補2019-11-19 18:31
採訪大選5次 他從未看過總統參選人為隨扈駐足哽咽2019-11-19 17:08
深夜讚郭董不好財 劉宥彤拚第三勢力進國會2019-11-20 01:32
暫不考慮打「韓冰牌」 韓營：韓冰有人群恐懼症2019-11-20 09:05
宋楚瑜一句話打動 滕西華點頭列親民黨不分區2019-11-20 09:41
賴清德：韓國瑜若執迷不悟 中華民國勢必滅亡2019-11-20 10:09
吳敦義連夜勸進 蔡正元回任國民黨副祕書長2019-11-20 12:42
柯文哲稱台獨兒孫躲國外 蔡英文：列黑名單被迫的2019-11-20 15:33
18年後終列橘不分區 宣明智與宋楚瑜緣自一場無情大火2019-11-20 10:43
留言