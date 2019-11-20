郭台銘政治上很天真 柯文哲：都被政治老狐狸欺負

2019-11-20 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



親民黨今上午公布下屆不分區名單，由身心障礙聯盟秘書長滕西華打頭陣，鴻海創辦人郭台銘核心幕僚劉宥彤排名第四，蔡沁瑜第九，以及與郭台銘有私交的聯電榮譽副董事長宣明智則是排名第三，被外界解讀是分具有「郭台銘特色」的不分區名單。

對此，台灣民眾黨主席柯文哲今接受中廣「蘭萱時間」專訪時認為，這份不分區名單不好不壞，沒有加分，不過也沒有比民眾黨的好。

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對於外界認為郭台銘是雙押寶，屆時可能會衝擊民眾黨選情，柯文哲說，最後還剩50幾天，就看我們民眾黨的訴求有多強，這自己也還在想，就是我們就秉持自己的信念，慢慢走。

談到和郭台銘的交情，柯文哲說，生意不在一時，郭台銘畢竟還是大老闆，不要一開始就把人家想得很壞，自己和老郭講過幾句話，覺得他在政治上很天真，和政治老狐狸玩起來，「他真的是被欺負的」。

至於是否會要求郭台銘不要幫親民黨站台？柯文哲說，不會啦，不會特別要求。

柯文哲隨後也說，有這個朋友(指郭台銘)不是壞事，況且日子還久得很，你怎麼知道會發生什麼事情，郭台銘不是壞人，他還滿天真的，覺得他還不錯，都可以合作啊。

對於國民黨主席吳敦義日前受訪時，提到若國民黨明年僅50幾席，將爭取與親民黨、台灣民眾黨等泛藍其他政黨結盟，取得過半影響力，是否有可能和國民黨合作？

柯文哲說，看什麼議題啊，第三勢力越分散，對擁有執政資源的人，更可以各個擊破，民進黨執政不怎麼樣，選舉還是一流，你看社民黨掛了，「斬首戰術」，時代力量也被癱瘓一半了，所以第三勢力如果也分很多黨，那就是以逸待勞，各個擊破。