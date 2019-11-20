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時力不分區黃國昌救不起來 柯文哲：騙選票而已

2019-11-20 14:06聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

柯文哲直言，黃國昌不會上，救也救不起來，可以騙一些選票而已。記者邱瓊玉／攝影
柯文哲直言，黃國昌不會上，救也救不起來，可以騙一些選票而已。記者邱瓊玉／攝影
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2020大選激烈，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今接受中廣「蘭萱時間」專訪時，談到對於不分區的選情，直言賽局理論下，若有五個黨參戰的時候，很難估計選情，目標當然是越多越好，因為席次越多，對國會的影響力越大，比較可以壓制藍綠兩黨，否則只有兩席也沒有用，就是準備打包。

柯文哲還說，親民黨主席宋楚瑜參選又是個變數，時代力量如今雖然奄奄一息，但有多少戰力，看不出來。

主持人蘭萱追問，那立委黃國昌會上嗎？柯文哲直言，黃國昌不會上，救也救不起來，可以騙一些選票而已。

對於時代力量將黃國昌排在第四，柯文哲說，他們是內部把他做掉了，因為黃國昌也沒有在決策委員會裡面啊。

蘭萱詢問，那黃國昌選輸，就真的可以來選台北市長了，柯文哲卻說，那也要選得上啊，不容易啦，奇蹟不會發生這麼多次。

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