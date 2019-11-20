預言綠選後兩岸政策轉彎 柯文哲：不信兩岸這樣下去

2019-11-20 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



2020大選激烈，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今接受中廣「蘭萱時間」專訪。記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

2020大選激烈，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今接受中廣「蘭萱時間」專訪時再度批評民進黨，國家治理很差，講什麼口號，「我看都是義和團」，沒有人說主權不重要，但正事不幹，就沒人想聽啊。

柯文哲還說，自己這次沒有要選總統，等明年1月11日後，就再看他們怎麼「轉彎」，「我都很清楚」。

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柯文哲說，你看前瞻計畫講一大堆，之前本來要打韓國瑜，批他高雄的前瞻計畫執行率很差，只有48％，結果台北市最高82%，高雄市是第二名，本來要打韓國瑜，結果都打到自己。

主持人蘭萱追問，所以是覺得民進黨會繼續執政嗎？柯文哲說，目前還起來是這樣子，且他一定會轉彎(指兩岸政策)，不然真的兩岸關係要這樣子下去嗎，他不相信，明年ECFA 10年協商期間將到期。

柯文哲還提到印花稅的問題，指印花稅取消後，全台各縣市少了120億元的稅收，中央雖然會說補助，但請問錢從哪裡來？不是舉債，就是給你哈拉哈拉；自己是被騙習慣了啦，就像汽燃稅取消，台北市少掉30幾億元，當時也說會補，但是第一年、第二年還有，第三年、第四年就沒有了，「我要是沒有連任，還看不到騙局」，所以印花稅，他心裡很清楚，又是這一套。

至於明年民進黨是否還可能完全執政？柯文哲說，完全執政，過去三年半的結果是什麼，妳看不出來嗎？完全執政就是完全腐敗，完全執政就是完全傲慢。

柯文哲說，2018年台灣最大黨的是「討厭民進黨」，沒道理一年什麼都沒有做就改變了，雖然反送中還是有效，不然蔡英文總統的民調不會上來。

柯文哲還說，香港已經變成慢性疾病，每天警察進入校園打人，催淚彈丟一千多顆，這些畫面只要拿出來播一播，今日香港明日台灣，芒果乾吃一吃還是有效。