鄭宏輝競總公布民調 回歸藍綠對決領先鄭正鈐1.9趴

2019-11-20 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹即時報導



明年立委選舉倒數52天，民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝競選辦公室今公布民調數字，由鄭宏輝對戰國民黨參選人鄭正鈐，雙方支持度差距只剩1.9%，已在誤差範圍內，民調顯示，假設選戰回歸藍綠對決，鄭宏輝將以41%勝過鄭正鈐的37.5%。

鄭宏輝競選總部今舉辦「集中選票、唯一支持會贏的鄭宏輝」民調記者會，競總副主委劉康彥引用民調，指鄭正鈐的支持度為29%、鄭宏輝緊咬在後、支持度為27.1%，接續為高鈺婷18.4%、廖蓓瑩0.8%。若觀察數個月來的民調趨勢，鄭宏輝呈現穩定成長，鄭正鈐則下滑。

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劉康彥說，鄭宏輝的支持度從七月的19.5%、九月的22.3%穩定上升至27.1%，鄭正鈐則從原本的37.4%跌破三成，只剩29%，兩人差距僅剩1.9%，已在統計抽樣誤差範圍內。

劉康彥說，該份民調是委託山水民調公司於108年11月14至16日進行，以電訪方式隨機訪問設籍新竹市、年滿20歲以上的民眾，共完成1070份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

總幹事翁枝弘指出，鄭宏輝的民調穩定成長，不論是看好度，或是藍綠對決的支持度，鄭宏輝都已經勝出，呼籲市民票投真正會贏的鄭宏輝。