影／宋稱孫中山托夢要他選!罵藍「腦子都是錢和官」

2019-11-20 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 徐宇威 楊凱竣 台北即時報導



親民黨主席宋楚瑜宣布5度參戰總統大選，引起外界不少討論聲浪，宋楚瑜接受聯合報專訪時就開玩笑的說，郭台銘有媽祖託夢給他要參選，他則是「中山先生也給我托夢啊，要楚瑜百折不回啊」，法律規定不能歧視老人，沒說年紀大不能選舉，而且夢中還說，革命尚未成功啊、楚瑜仍須努力。

不過被問到「郭」「柯」「王」「宋」四人合作，到底怎麼湊在一起？宋楚瑜自爆說，是郭台銘透過關係找上親民黨副主席張昭雄，而張昭雄和他提及時，他也一口氣就答應願意和郭柯王合作，他也說原本2020親民黨這張總統門票要給柯文哲的，但他卻自己組了民眾黨，所以只好作罷。

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而問宋楚瑜怎麼看老東家國民黨，他則不客氣的說，國民黨每次選舉都說是親民黨是藍軍，但選後卻翻臉不認人，也痛罵國民黨的高層們整天腦子裡不是金錢就是官位。

至於怎麼看國民黨總統參選人韓國瑜和民進黨總統參選人蔡英文，他批韓國瑜就是譁眾取寵「愛騙才會贏」，而蔡英文則被派系綁架，發生重大案件都沒辦法以昭大信，也說曾和蔡英文講過最擔心的民進黨國民黨化，派系這樣子的分贓，會讓大家都看不下去。