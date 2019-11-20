戴面具助選員陪同 嘉義縣國民黨立委參選人王啟澧登記
2019-11-20 13:40
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
國民黨嘉義縣海區立委參選人王啟澧近中午帶妻子及助選人員，在競選總部主委翁重鈞等輔選幹部，以及議會黨團成員等百餘名支持者陪同下，前往選委會完成登記，支持者都戴上王啟澧紙面具，象徵要當王啟澧的分身拉票，大家高喊凍蒜，氣氛熱烈。
王啟澧說，嘉義縣長期綠化，是艱困選區，但只要大家串聯，就能打破「林派主政的『明文規定』陋習」，翻轉施政不公、資源分配不均的不合理現況。
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他表示， 嚴格來說，嘉義縣不是民進黨執政，而是以陳明文為首的「林派主政」，種種施政以奉行「明文規定」為圭臬，已經到了無法無天的地步，導致有縣民流傳說，「同派的吃呷飽嘟嘟，不是自己人餓呼死」，「是林派族類者，建設做到眠床腳，非他們族類者，就是餓到像鬼 」。
他強調，非林派族群者鼓勵他參選立委，翻轉嘉義縣派系獨占政治資源的局面；他相信，只要支持者能夠串聯，成功勝利近在眼前，希望大家力挺「勇將王啟澧」，用選票讓民進黨下台，讓藍天再現，王啟澧邀請大家參加本周日在水上鄉舉行的他與韓國瑜的聯合競選總部成立大會，有夜市活動，沒有遊覽車動員也無雙主菜便當。
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