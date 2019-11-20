戴面具助選員陪同 嘉義縣國民黨立委參選人王啟澧登記

2019-11-20 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



國民黨嘉義縣海區立委參選人王啟澧近中午帶妻子及助選人員，在競選總部主委翁重鈞等輔選幹部，以及議會黨團成員等百餘名支持者陪同下，前往選委會完成登記，支持者都戴上王啟澧紙面具，象徵要當王啟澧的分身拉票，大家高喊凍蒜，氣氛熱烈。

王啟澧說，嘉義縣長期綠化，是艱困選區，但只要大家串聯，就能打破「林派主政的『明文規定』陋習」，翻轉施政不公、資源分配不均的不合理現況。

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他表示， 嚴格來說，嘉義縣不是民進黨執政，而是以陳明文為首的「林派主政」，種種施政以奉行「明文規定」為圭臬，已經到了無法無天的地步，導致有縣民流傳說，「同派的吃呷飽嘟嘟，不是自己人餓呼死」，「是林派族類者，建設做到眠床腳，非他們族類者，就是餓到像鬼 」。