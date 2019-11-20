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吳敦義連夜勸進 蔡正元回任國民黨副祕書長

2019-11-20 12:42聯合報 記者周志豪／台北即時報導

國民黨前立委蔡正元。取自臉書
國民黨前立委蔡正元。取自臉書
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為提升選戰輔選戰力與和對岸溝通力道，國民黨下午中常會將通過新增2位義務副祕書長人士案，由大陸事務部主任周繼祥與政策會前執行長蔡正元出任。由黨主席吳敦義親自提議，其中周將採兼任方式任職，蔡則是回鍋擔任「志工」。

黨務人士表示，讓周繼祥兼任黨義務副祕書長，主要是方便周前往大陸交流所需，避免過去僅主任職，與對岸相關單位溝通有對等性問題。蔡正元中午受訪時也證實，確實已同意出任副祕書長一職，黨有需要，他就幫個小忙。

蔡正元表示，約一個月前吳敦義曾向他提出邀約，表示選戰將開打，需要有更多人手協助輔選，希望蔡正元能幫忙。但蔡當時以個人時間不夠為由婉拒，但吳仍有意任用。

蔡正元說，為通過今天人事案，昨晚10時左右吳敦義再連繫見面勸進，兩人從晚上11時一直談到凌晨1時，因為吳表示，曾看過蔡評論黨籍總統參選人韓國瑜選情，覺得有獨到看法，希望他能協助輔選韓與區域立委選舉，蔡覺得可幫上忙才同意。

蔡正元透露，與吳敦義會談過程，他跟吳開玩笑說，他當過政策會執行長，位階還比副秘書長高，吳「還降我級」；還戲謔抱怨他推薦以核養綠公投發起人黃士修擔任不分區立委，吳也沒提名，吳聽完尷尬說現在只剩這個黨職缺，希望蔡同意接任。

蔡正元說，但他原本僅答應吳敦義以義工身分為國民黨明年選戰提出自己策略規劃意見，但吳認為有個黨職還是比較好跟黨務系統溝通，蔡才同意，只提醒吳敦義，「我的個性不太甩黨主席」，吳聽完大笑。

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