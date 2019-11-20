「聖誕老人要怎無止盡做下去？」監委怒批社福補助設計
針對我國中央與地方政府社福資源配置與運用的合理性，監委陳小紅、王美玉今提出10大調查意見。陳小紅質疑，老人與身障占掉大部分社福津貼，育幼、新住民則較少，好的社福政策要「去身分」、「去性別」、「去階層」，這種以身份別給出的津貼，聖誕老人要怎麼無止盡做下去？
歷經近2年的調查，陳小紅與王美玉整理出十大社福資源議題，調查報告昨通過聯席會議審查。陳小紅指出，去年度中央政府社福支出4907億元，佔總預算四分之一，但社福支出卻有7成傾向社會保險支出，這並非長久之計，未來隨保險費率調高、投保人數及投保薪資增加，不難預見「社會保險支出」將居高不下，勢必擠壓其餘歲出政事可分配資源。
王美玉也點出中央各機關各種補助，有些沒有排富條款，制度設計基本上就不符合公平正義，加上缺乏跨部門的資源整合機制，衍生機關間補助重疊或標準歧異等現象，其中老農津貼未能隨國民年金保險的開辦而落日，成為政黨每逢選舉競相加碼的「福利政見」，就是最佳例證。
陳小紅說，部分地方政府還加碼開辦沒有排富的社會給付跟項目，但這種不排富的補助，將導致幽靈人口出現，補助無法真的用在刀口上。
對於我國「現金給付」甚於「實物給付」，且高齡及身心障礙的「現金給付」占比分別為98.2％及67.0％，陳小紅則說，這讓政府所提供的社會福利職能遭限縮窄化為移轉性支付，忽略福利服務輸送體系建構的重要性，且目前態勢是老人、身障等補助吃掉大部分社福津貼，而育幼、新住民津貼較少，可好的社福政策應「去身分」、「去性別」、「去階層」，這種以身份別給出的津貼，聖誕老人要怎麼無止盡做下去？
王美玉則認為，現今很多社福政策是中央請客，地方買單，但是地方也有原先的福利支出，就算中央先提供地方支援，通常也只有一年，加上選舉那麼多，政策可能4年就翻新，這種先喊政策，導致地方頻於招架的狀況必須解決，尤其台灣財政很多資源在六都，其餘縣市預算卑微，都是困境；另外，長照基金預計在2027年面臨收支失衡，監委們也要求政府提早因應。
至於我國社福人員外包給NGO團體，陳小紅指出，這導致政府監督角色弱化，甚至變成去專業化，常常給NGO經費又不足額，NGO得自行募款，這樣的資源分配衛福部必須有督導角色。
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