挺港警不挺黑警 葉毓蘭：黑警若屬實從重究辦

2019-11-20 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ／即時報導



國民黨提名不分區立委女性第一名葉毓蘭表示，挺警察，挺法治，不挺黑警！若傳言所謂「黑警」的行為，例如性侵嫌疑人，倘若屬實，也應該從重究辦。她也說，香港需要的自由民主，是植基在法治的基礎，無論什麼身分，警察不能免責，學生亦同。

葉毓蘭在臉書貼文表示，保障合法，取締非法，讓人民安居樂業，是警察的天職，也是每個國家設立警察的目的。

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他第一次去香港是1988年，開始和香港警界有交流互動，始自2002年。這些香港警察，沿襲英治時代的香港警察，基本上專業能力與判斷，並沒有改變。

面對打砸搶，除了病態的社會，可以放任之外，相信沒有一個國家的警察可以坐視不管，看他們破壞公有設施，阻礙善良市民搭乘大眾交通工具或是搭機，從天橋上拋擲物品，以鐵條毆打，或是踹那些不同意見人士，有的甚至是老年人或僅是小女孩，下班的警察，也不放過。以致任何一個市民，無論立場，都可能受傷或影響生活權益。