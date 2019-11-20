高鐵北延 交通部：進行綜合規畫、環評後送政院
2019-11-20 12:09
聯合報 記者董俞佳
／台北即時報導
高鐵延伸案受矚目。其中，高鐵延伸屏東可行性研究方案已經送進行政院，北延宜蘭案進度又如何？交通部表示，將於完成綜合規畫與環境影響評估後，再提報行政院，但兩者都需要時間完成。
高鐵北延宜蘭案，規畫台北南港至宜蘭市路線近50公里、總經費955億元，行駛時間13分鐘，尖峰時段每小時最高可發15班車、載運1.8萬人次。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
高鐵北延宜蘭案何時送政院？交通部指出，由於北宜直鐵，於2012年就將可行性評估送進行政院，後續將根據行政院回函意旨，完成綜合規畫以及環境影響評估之後再提送行政院審議。
交通部指出，行政院當初來函要求交通部針對北宜直條提出替代方案，設法提高運能及營運速度。北延宜蘭案現階段將進行綜合規畫以及環境影響評估，但因為兩者都需要時間，短期內還不會報行政院。
這次高鐵延伸案相關審查與討論，外界學者以及審查委員都有不少意見，認為必須要聚焦國土規畫討論，黃玉霖表示，後續也會建議修訂審議辦法，把國土跟區域發展還有場站開發的效應更具體地列出來，還有帶動就業、民間投資的部分，也必須全面納入考量。
留言