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高鐵延伸屢爆程序爭議 鐵道學會超諷刺

2019-11-20 12:09聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

高鐵延伸又爆程序爭議！交通部9月底開會審查高鐵南延案，從四個方案中敲定「左營案」，當時審查委員要求全案必須經委員建議修正之後，提送委員確認後才能報行政院。不過，該案傳出這月中未經委員確認就送行政院，引發審查委員不滿，認為有違審查程序。台灣鐵道暨國土規劃學會說，如果交通部連委員都無法好好溝通，又如何能和民眾有好的對話呢？

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，他不是內部委員，對於高鐵南延跳過審查委員會一事不予評論，不過大部分的重要建設，都牽涉到數百億國家的投資，希望政府可以更加審慎。

至於高鐵延伸宜蘭，交通部說，由於北宜直鐵於2012年就將可行性評估送進行政院，當時也已經把高鐵納入共同評估完成，因此可行性評估不需要再送行政院，現階段將進行綜合規畫以及環境影響評估，但因為兩者都需要時間，短期內還不會報行政院。然而，外界對於跳過可行性評估仍存有反彈聲浪。

張勝雄說，高鐵延伸宜蘭跳過可行性評估，是完全不合理甚至違法的，因為就算當初有做，也是在北宜直鐵的基礎上，而高鐵延伸到宜蘭是高鐵，不是台鐵，兩者雖然都是軌道建設但天差地遠，技術、車輛使用等都不一樣。

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，對於高鐵延伸至宜蘭與屏東兩案的程序是否存有爭議，意見均一致，就是交通部目前這種不評估對於當地產業與生活衝擊，只是導入一個運輸系統的模式，只會讓營運者、地方、中央三輸，而且以前瞻計畫的經驗顯示，也無助於選票。

學會表示，交通部應該是要扮演營養師的角色，讓地方的發展有適合的交通系統。交通部現在放著台鐵不顧、拿著高鐵延伸一直推動的行為，就像是不顧青少年學生反映營養午餐很難吃，卻喊著要準備牛排大餐的景象，學生縱使歡呼，但也知道這不是最適合的方式。

高鐵延伸議題屢次傳出程序爭議。本報資料照片
高鐵延伸議題屢次傳出程序爭議。本報資料照片
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高鐵行政院北宜直鐵

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