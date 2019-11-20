高鐵延伸屢爆程序爭議 鐵道學會超諷刺

2019-11-20 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



高鐵延伸又爆程序爭議！交通部9月底開會審查高鐵南延案，從四個方案中敲定「左營案」，當時審查委員要求全案必須經委員建議修正之後，提送委員確認後才能報行政院。不過，該案傳出這月中未經委員確認就送行政院，引發審查委員不滿，認為有違審查程序。台灣鐵道暨國土規劃學會說，如果交通部連委員都無法好好溝通，又如何能和民眾有好的對話呢？

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，他不是內部委員，對於高鐵南延跳過審查委員會一事不予評論，不過大部分的重要建設，都牽涉到數百億國家的投資，希望政府可以更加審慎。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

至於高鐵延伸宜蘭，交通部說，由於北宜直鐵於2012年就將可行性評估送進行政院，當時也已經把高鐵納入共同評估完成，因此可行性評估不需要再送行政院，現階段將進行綜合規畫以及環境影響評估，但因為兩者都需要時間，短期內還不會報行政院。然而，外界對於跳過可行性評估仍存有反彈聲浪。

張勝雄說，高鐵延伸宜蘭跳過可行性評估，是完全不合理甚至違法的，因為就算當初有做，也是在北宜直鐵的基礎上，而高鐵延伸到宜蘭是高鐵，不是台鐵，兩者雖然都是軌道建設但天差地遠，技術、車輛使用等都不一樣。

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，對於高鐵延伸至宜蘭與屏東兩案的程序是否存有爭議，意見均一致，就是交通部目前這種不評估對於當地產業與生活衝擊，只是導入一個運輸系統的模式，只會讓營運者、地方、中央三輸，而且以前瞻計畫的經驗顯示，也無助於選票。