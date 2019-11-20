獨／高鐵南延送政院 審查委員質疑程序不當
交通部今年9月27日開會審查高鐵南延案，經兩個半小時討論，從四個方案中敲定「左營案」。交通部次長黃玉霖表示，高鐵延伸屏東案已經在11月中送進行政院，版本與原本差異不大，但是再加上國土發展以及左營站和屏東六塊厝的開發經濟效益。不過，高鐵延伸屏東可行性評估審查會有審查委員質疑，審查意見必須要經由委員確認同意才能通過，卻未經委員同意就報到行政院，有違審查程序。
高鐵左營案規畫從高鐵左營站延伸至屏東六塊厝，行車時間約十分鐘、預估新增屏東站每天3900旅客，耗資554億元。至於送入政院之後，預計何時會核定？交通部次長黃玉霖表示，時程上，必須尊重政院審查與核定程序。
黃玉霖表示，方案內容跟之前都一樣，只是把一些原來沒有量化的經濟效益，補充上量化數據。他說，因為現在的經濟評估，只算空氣減碳以及降噪、降低交通事故相關數據而已，現在也再加上場站開發效益，也就是左營站和屏東六塊厝將來開發，以及國土發展的經濟效益。
審查委員指出，9月27日審查通過之後，交通部於10月21日才把修正內容透過電子郵件寄送到委員信箱，然後要求隔天回覆，當時有要求必須依照審查意見完整修正後再提出，隨後有一位基層同仁透過郵件回覆：「會繼續努力」，本來以為，應該還會再收到相關修正意見，沒想到卻已經報到行政院，讓委員對於修正報告持續空等，卻才發現原來該案已經送到行政院。
審查委員指出，當時審查委員要求全案必須經委員建議修正之後，再提送委員確認後才能報行政院。不過，該案還未經委員確認就送行政院，有違審查程序。審查委員認為，明明是要經過委員確認，可能發現很難修正，才連修正都沒有就直接報到行政院。
鐵道局長胡湘麟表示，當天開會時，是有一名委員在結論附帶意見指出，報告內容必須再補充委員意見後修正才能提報到行政院，因此，會後也有將委員的意見都補充修正提供委員，其他委員統統都接受了，但有一名委員覺得其他方案的評估資料也不夠細、不夠完整，必須詳盡補充，但是因為會議結論已經完成，還要進行四案完整補充分析，在經費跟時間等作業上，沒有辦法進行。
該名委員表示，他也有要求初篩的兩個方案，也就是左營案跟高雄車站案，必須要依照他建議的指標也就是國土規畫、區域發展來分析，不然評估內容會不完整，但是後續也沒有補充這個部分，就送到行政院，他認為提報案子，程序也要完備正當。
鐵道局副局長楊正君表示，審查會當天有附帶結論，就是委員所提各項意見，請鐵道局在報行政院前，將補充內容先徵詢委員意見，但並沒有講到要經過委員同意才可以報到行政院。
楊正君說，這個審查會不像鐵路地下化或捷運有個審查要點，它是交通部開的期末報告審查會，找了一些委員來協助，本來就沒有一個要點規定須經過委員同意。
楊正君表示，當天附帶結論是要「徵詢」委員意見，但沒有說要「徵得」委員同意，外部的學者專家是提供意見給交通部做資訊參考，如果是鐵路地下化的要點，說要經過委員的決議同意是一回事，但這個審查會性質不同，另外，當天會議決議已經確認左營案報院通過。
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