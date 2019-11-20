GCTF談能源治理 AIT：台灣是理念相近夥伴

2019-11-20 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ／台北即時報導



美國在台協會處長酈英傑（W. Brent Christensen）出席全球合作暨訓練架構（GCTF）印太地區良善能源治理研討會表示，希望與台日澳等世界各國共同建立，並強化在區域內的能源專家之間的關係；他並表示，台灣是理念相近的夥伴，在能源治理及其他領域貢獻良多。

這場研討會由台美日澳共同舉行，美國能源部國際事務辦公室副助理部長厄巴納斯（Beth Urbanas）率能源專家來台與會。

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開幕致詞中，酈英傑談及，世界各國都在尋找確保經濟增長及穩定能源供應的方式，美國靠著創新突破的方法，達成減少碳排放的目標，而GCTF可讓各國間分享訊息與合作。

酈英傑表示，台灣是理念相近的夥伴，在能源治理及其他領域貢獻良多，美國希望與台日澳等世界各國，建立並強化區域內能源專家之間的關係，共同推動永續及負責任的能源治理結構。

澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）表示，澳洲作為印太區域的主要能源供應國，台灣和日本是區域中最大的能源夥伴，在良好能源治理中都可發揮作用。

高戈銳指出，能源管理的三個方面包括明確且一致的政策方向、基礎設施的投資與支持創新，台灣與澳洲在能源轉型過程中均設定明確目標和時間表。