反制綠罷免韓國瑜 藍號召同一天30萬人上街挺韓
2019-11-20 11:36
聯合報 記者蔡孟妤
／高雄即時報導
民進黨預計12月21日發起罷韓遊行，國民黨則將發起挺韓遊行反制。國民黨高雄市黨部主委莊啟旺說，他不知道罷韓遊行，但12月21日國民黨有挺韓的大遊行，那是既定的計畫，挺韓大遊行後，還會有一個大型的造勢晚會，現在已經在規畫當中。
對於罷韓遊行喊要號召10萬人，莊說，「我們絕對至少有30萬以上。」
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國民黨總統參選人韓國瑜全台拚大選，民進黨預計12月21日舉行罷韓遊行，藍軍也規畫同一天在高雄舉辦挺韓遊行，與綠軍別苗頭。
韓國瑜競選辦公室昨表示，挺韓遊行是許多支持者建議，韓辦正慎重計議討論中，距離選戰倒數剩下50多天，韓辦也將陸續規畫多種活動，待細節確認後會再向外界公布。
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