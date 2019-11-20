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反制綠罷免韓國瑜 藍號召同一天30萬人上街挺韓

2019-11-20 11:36聯合報 記者蔡孟妤／高雄即時報導

民進黨預計12月21日發起罷韓遊行，國民黨則將發起挺韓遊行反制。國民黨高雄市黨部主委莊啟旺說，他不知道罷韓遊行，但12月21日國民黨有挺韓的大遊行，那是既定的計畫，挺韓大遊行後，還會有一個大型的造勢晚會，現在已經在規畫當中。

對於罷韓遊行喊要號召10萬人，莊說，「我們絕對至少有30萬以上。」

國民黨總統參選人韓國瑜全台拚大選，民進黨預計12月21日舉行罷韓遊行，藍軍也規畫同一天在高雄舉辦挺韓遊行，與綠軍別苗頭。

韓國瑜競選辦公室昨表示，挺韓遊行是許多支持者建議，韓辦正慎重計議討論中，距離選戰倒數剩下50多天，韓辦也將陸續規畫多種活動，待細節確認後會再向外界公布。

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺上午帶國民黨立委參選人聯合登記造勢。記者蔡孟妤/攝影
國民黨高雄市黨部主委莊啟旺上午帶國民黨立委參選人聯合登記造勢。記者蔡孟妤/攝影
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