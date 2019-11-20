柯文哲：總統兼任黨主席 缺點我還想不出來

2019-11-20 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



2020總統、立委選戰升溫，中山大學政治所iVoter研究團隊，創建議題立場測試系統，搜集立委參選人及政黨對於重大議題的意見，今天上午邀請台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲到場，揭露民眾黨各議題立場。

現場有人發問，每到選舉大家吵修憲，現在的總統有權無責、或權責不明，大家關心柯文哲的2024年大選動態，若有機會進入修憲程序，是否贊成「總統兼任黨主席」？總統在組閣、立法的影響力，也是否應做調整？柯文哲聽聞後回說「總統兼任黨主席，你能不能告訴我它的缺點，我還想不出來」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

對於「總統兼任黨主席」，不少人擔心黨意大於民意？柯文哲表示，這要合起來想，現在憲政體制有問題，過去19年換了15個行政院長，平均每個人做1.3年，行政院長換得一塌糊塗，總統通常一上任就跛腳。

柯文哲接著說，以目前的憲政體制，修憲幾乎是不可能，已經不可能修憲，國民黨、民進黨把憲法修到可以徹底保證兩黨的長久利益，所以文化改革比制度改革還重要，現在沒辦法修憲，除非革命推翻政府。

談到民眾黨的特色，柯文哲表示，國民黨的縣市局處長有民進黨籍？民進黨的縣市局處長有國民黨籍？這不可能，但北市府從新黨到民進黨都有，他也少跟台北市勞動局長賴香伶意見一致，但他還是讓賴香伶做。