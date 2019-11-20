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柯文哲：總統兼任黨主席 缺點我還想不出來

2019-11-20 11:34聯合報 記者張世杰／台北即時報導

2020總統、立委選戰升溫，中山大學政治所iVoter研究團隊，創建議題立場測試系統，搜集立委參選人及政黨對於重大議題的意見，今天上午邀請台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲到場，揭露民眾黨各議題立場。

現場有人發問，每到選舉大家吵修憲，現在的總統有權無責、或權責不明，大家關心柯文哲的2024年大選動態，若有機會進入修憲程序，是否贊成「總統兼任黨主席」？總統在組閣、立法的影響力，也是否應做調整？柯文哲聽聞後回說「總統兼任黨主席，你能不能告訴我它的缺點，我還想不出來」。

對於「總統兼任黨主席」，不少人擔心黨意大於民意？柯文哲表示，這要合起來想，現在憲政體制有問題，過去19年換了15個行政院長，平均每個人做1.3年，行政院長換得一塌糊塗，總統通常一上任就跛腳。

柯文哲接著說，以目前的憲政體制，修憲幾乎是不可能，已經不可能修憲，國民黨、民進黨把憲法修到可以徹底保證兩黨的長久利益，所以文化改革比制度改革還重要，現在沒辦法修憲，除非革命推翻政府。

談到民眾黨的特色，柯文哲表示，國民黨的縣市局處長有民進黨籍？民進黨的縣市局處長有國民黨籍？這不可能，但北市府從新黨到民進黨都有，他也少跟台北市勞動局長賴香伶意見一致，但他還是讓賴香伶做。

現場也有人詢問，所以為來當選總統，會力推各政黨加入內閣？柯文哲提到，北市府局處首長有國民黨、民進黨、親民黨，就是什麼都有，也運作好好的，效率蠻高的，他常講「天下本無事、庸人自擾之」，有時候也在想，沒這些黨可能國家會更好。

中山大學政治所iVoter研究團隊，創建議題立場測試系統，今天上午邀請台灣民眾黨...
中山大學政治所iVoter研究團隊，創建議題立場測試系統，今天上午邀請台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲到場，揭露民眾黨各議題立場。·記者張世杰／攝影
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柯文哲修憲民進黨

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