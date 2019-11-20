反制自殺無人機有解？中科院防禦系統5公里內能秒殺

2019-11-20 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



總統大選各組總統、副總統候選人國安特勤已開始執行隨扈任務，特勤中心曾披露已與中科院合作，將在各組候選人蒞臨場所針對無人機、空拍機部署反制裝備。中科院日前公布這項無人機防禦系統，科研人員表示，系統有能力反制5公里內的快速無人機，2到3秒即可鎖定目標，目前設計是以捕捉、干擾等方式反制，但系統未來也能與國軍各式武器系統構連整合，協助執行擊毀任務，用於恐怖攻擊防護。

中科院材電所指出，自力研發的無人機防禦系統是為因應日益頻繁的不明入侵無人機對重要場所與設施的監控、攻擊與干擾等主要威脅。系統整合威脅預警雷達、光電追蹤系統、RF被動偵測系統、射頻干擾器及捕捉無人機等技術，達到防止無人機執行恐怖襲擊與間諜活動目的。

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科研人員證明這項系統在國慶時實地部署於總統府周邊，其中RF偵測系統也配合2020總統大選，支援特勤中心對各組候選人實施安全維護任務。

中科院材電所科研人員指出，中科院自105年就開始研發這項系統，面臨無人機技術一再精進，中科院設計的防禦系統是完整的解決方式，第一道是主動式雷達，結合被動式偵搜器，針對小型無人機位置提早預警，再透過光電目獲系統，可對無人機目標進行日夜追瞄，識別無人機的威脅等級，確認目標是一般空拍機或攜有爆裂物。系統有基本的射頻干擾，能讓無人機失能，若針對爆裂物無人機，則可派遣捕捉機圍捕。系統能在市區或機場進行分散式或集中部署，適用於軍事、機場安全防禦任務。