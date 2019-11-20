玉山展台獨旗幟違法？ 陳致中：抒發感動無須大驚小怪

2019-11-20 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



前總統陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中本月19日登玉山頂並拿出「台灣獨立」的旗幟拍照PO臉書，被台北市議員李明賢上網向玉山國家公園管理處舉發在國家公園從政治性活動。陳致中說如果因為拿台灣獨立的旗幟到玉山頂拍照被罰，他也歡喜、甘願受。

陳致中說，玉山是台灣的象徵，當一個台灣人有機會攻玉山頂，無須大驚小怪，像他體力不是很好的人能登頂，說不累是騙人的，當時可說筋疲力盡，能登到台灣最高的地方，那時有說不出來的感動，當時抒發心裡的感動是很正常的，他即拿出放在包包的台灣獨立、台灣是主權獨立的國家旗幟來拍照，這個旗幟在民間也行之有年。

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他表示，台灣是一個主權獨立的國家，如果做為一個台灣人都不能說出來，難道玉山國家公園管理處是北京中聯辦管的嗎？玉管處還有「國家」之名，這不表示台灣是一個主權獨立的國家嗎？

他說，當天他拿台灣主權獨立的旗幟，有人拿國旗，有人拿民主護台灣的旗幟，也有拿各自團體旗幟拍照；一個國家怎麼連自己國家的靈魂都無法存在？以前有到玉山頂撒冥紙的，破壞自然環境，那要去禁止。