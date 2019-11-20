看了理大學生被捕影片 林姿妙：我反對一國二制

2019-11-20 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭即時報導



宜蘭縣民進黨議員上午在總質詢時，播放香港理大學生口述影片「媽媽我被捕了」，會場突然一陣靜默。議員們接著質問縣長林姿妙對於中國大陸的態度，林姿妙表示，反對一國二制，宜蘭的孩子都是我的孩子，希望保護好，把宜蘭顧好。

民進黨縣議員陳俊宇今天上午在議會質詢前，播放一段理大學生被捕的影片，片中香港學生以第一人稱口述，留言「媽媽我被捕了」，到了最後我還是被捕了～。原本質詢砲聲隆隆的縣議會會場，突然一陣靜默。議員質問林姿妙縣長，看了這段影片，內心有何感想？對大陸的態度是如何？

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議員陳文昌表示，之前林縣長到上海招商時曾經說過，對中國大陸的態度是支持「九二共識」，但習大大說台灣與大陸就是一國二制，如今看到影片中香港學生了自由民主抗議，甚至犧牲性命，警大教授葉毓蘭竟還說暴動、學生是暴民。

最近大法官解釋香港訂定的蒙面法是違憲，陳文昌追問林姿妙縣長，妳對於大陸的態度是什麼？還是九二共識嗎？葉敏蘭形容學生的暴民，這是對的嗎？