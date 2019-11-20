花生進口政策風波 張嘉郡批：農委會不要再玩文字遊戲

2019-11-20 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



今年花生因歉收價格高，日前傳出政府要進口花生，農委會主委陳吉仲昨天到雲林滅火，並直指地方政府亂謠傳；雲林國民黨立委參選人張嘉郡今天再砲轟農委會才是選舉操弄，不要再玩文字遊戲。

張嘉郡說，幾十天前花生農還開心地說價格每台斤有46、47元，但短短幾天盤商不來收購，價格一路下跌5到10元，才知道原來農委會11月12日在網站上公告決標通過明年1月起將進口花生5235噸。

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她表示，盤商們因為進口政策有預期心理不收購花生，導致花生價格一路往下掉，地方眾說紛紜、農民恐慌，陳吉仲主委昨天才宣布補貼以每台斤40元補貼，因為農委會不專業導致這段期間的價差，政府也該獲得補貼。

張嘉郡痛批，陳主委昨天還特地來雲林召開記者會，並暗指花生跌價有黑手操作，還不承認因為進口政策導致花生價格低落，呼籲農委會不要再為了選舉操弄議題玩文字遊戲。

她提到，現在花生進口的保護期太短，如果民進黨真的想要保護台灣作物、保護台灣農民，就應該注意到這個根本問題，她如果順利當選立委，一定把花生進口保護期由現行四個月延長到六個月以上。

雲林縣土庫鎮農會總幹事黃萬聰表示，地方農會都很樂意協助收購花生，但截至目前都還沒收到中央相關公文，今天下午三點開會才知有沒有要收購花生，政府站在幫農民的立場，不要再讓價格崩盤。