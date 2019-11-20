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滿滿郭台銘特色 親民黨不分區提名宣明智、劉宥彤

2019-11-20 09:18聯合報 記者鄭媁周志豪／台北即時報導

親民黨上午公布下屆不分區立委名單，包含鴻海創辦人郭台銘核心幕僚劉宥彤、蔡沁瑜，以及與郭有私交的聯電榮譽副董事長宣明智通通入列，滿滿郭台銘特色。排名第一則為身心障礙聯盟秘書長滕西華。

親民黨主席宋楚瑜表示，這次親民黨不分區立委名單有三個特色，第一是園地公開，不會只有親民黨自己人，郭台銘與副手余湘都有推薦；第二是網羅各領域傑出人才，第三是關懷弱勢。

親民黨這份不分區立委名單總共提名22人，現任不分區立委、黨秘書長李鴻鈞續列第二名，要借重李對議事運作熟悉，在立院繼續扮演Ｐ（推）Ｋ（煞車），宋楚瑜解釋，就是重要法案我們去推動，爆衝的要煞車。

此外，現任親民黨團幹事長陳怡潔也續列下屆不分區立委第5名，黨團間組織部主任張碩文排名第6。專業介人士則有馬偕醫院前院長施壽全排名第7，青溪總會指導顧問李海同排名第8。

親民黨不分區立委郭台銘2020選舉

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