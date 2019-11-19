拿台獨旗上玉山恐遭罰 陳致中嗆：甘之如飴

2019-11-19 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／即時報導



民進黨高雄市議員陳致中今日攻頂玉山，並在山頂上展示「台灣獨立」旗幟，結果被台北市議員李明賢檢舉違反玉山不得從事政治活動規定。內政部營建署表示會請陳致中說明，再依法裁處。陳致中今晚回應，如果主張台灣是我們的國家而要被罰，他甘之如飴。

陳致中今日早上在臉書PO出直播影片，表示他已攻上玉山主峰，並拿著台灣獨立旗幟和前總統陳水扁當年競選的阿扁娃娃，在山頂上合照。

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李明賢檢舉陳致中拿政治性旗幟在玉山合照的舉動，已觸犯「玉山國家公園區域內禁止事項」中的「禁止足以引發社會爭議或衝突的政治行為或活動」的規範，要求內政部依法開罰。

內政部營建署則說，將請陳致中在20天內陳述說明意見，將再依法裁處；並提醒民眾，正值選舉期間，政治活動請勿進入國家公園。