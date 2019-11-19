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心結擺一邊 謝長廷臉書祝福蘇貞昌早日康復

2019-11-19 21:28聯合報 記者林河名／台北即時報導

駐日代表謝長廷。本報資料照
駐日代表謝長廷。本報資料照
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行政院蘇貞昌近日因過度勞累，導致顏面神經失調，健康情形引起國人關切。昔日戰友、現任駐日代表謝長廷也透過臉書表達關心，祝福蘇貞昌早日康復。

2008總統大選時，蘇貞昌與謝長廷在民進黨總統初選競爭激烈，當年兩人過招被形容「刀刀見骨」，過程之慘烈，至今仍是政壇最常被提起的話題之一。後來謝長廷在初選勝出，兩人也組成「謝蘇配」參選正副總統，但最後敗給馬英九與蕭萬長的組合。當年的「蘇謝心結」，也為民進黨內天王間恩怨情仇再添一筆。

不過，蘇貞昌日前因顏面神經失調，出現臉部歪斜的症狀，透過媒體報導，引發國人關心，謝長廷也在臉書留言：「貞昌兄 報載院長過度勞累，身體微恙，敬致關懷之誠，公務辛勞，還望注意健康，祝早日康復，長廷敬上」

蘇貞昌則回覆：「感謝 謝長廷兄 關心，你為台灣拚外交，也要顧身體，鬥陣繼續衝！」

蘇貞昌昨天休息一天後，今天就到行政院上班。行政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇貞昌今天上午主持內部會議，並在辦公室看公文，但外出行程暫時取消。目前公開行程暫時由副院長陳其邁代行。

行政院長蘇貞昌近日因過度勞累，導致顏面神經失調，現任駐日代表謝長廷透過臉書表達關...
行政院長蘇貞昌近日因過度勞累，導致顏面神經失調，現任駐日代表謝長廷透過臉書表達關心，祝福蘇貞昌早日康復。圖／擷自蘇貞昌臉書
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蘇貞昌謝長廷行政院民進黨

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