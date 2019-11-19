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蔡總統催政黨票 讓民主與進步成為國會的多數

2019-11-19 21:07聯合報 記者林敬殷／即時報導

明年立委選情詭譎多變，民進黨提早向支持者爭取政黨票。蔡英文總統晚上透過臉書表示，三年來，我們推動了這麼多事，立法院功不可沒。她知道民進黨要繼續努力，這個國家要改變的地方還很多。如果國會沒過半，未來四年想要繼續做的改革，也會打折，甚至沒辦法做。她呼籲，讓民主與進步，成為國會的多數。

蔡英文說，明年1月11日，除了總統票之外，還有立委票跟政黨票，你將決定立法院的113 個席次。

蔡英文表示，過去三年多來，民進黨政府讓台灣更安全、改革更穩健、經濟更亮眼、照顧更周全。「我們說到做到，而且我們還想要繼續做、做更多。」

蔡英文還指出，三年來，政府推動了這麼多事，立法院功不可沒。她知道民進黨要繼續努力，這個國家要改變的地方還很多。如果我們國會沒過半，未來四年想要繼續做的改革，也會打折，甚至沒辦法做。所以，她要再次拜託大家，正副總統支持蔡英文、賴清德，立委選民進黨提名或推薦的候選人，政黨票也請大家繼續支持民主進步黨。

蔡總統說，2020，用你的一票，守住台灣，守住民主，守住自由，守住改革。用你的一票，讓民主與進步，成為國會的多數。

蔡英文總統稍早透過臉書，呼籲支持者政黨票選擇民進黨，讓民主與進步成為國會的多數。...
蔡英文總統稍早透過臉書，呼籲支持者政黨票選擇民進黨，讓民主與進步成為國會的多數。照片翻攝自總統臉書。
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