蔡總統催政黨票 讓民主與進步成為國會的多數

2019-11-19 21:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／即時報導



明年立委選情詭譎多變，民進黨提早向支持者爭取政黨票。蔡英文總統晚上透過臉書表示，三年來，我們推動了這麼多事，立法院功不可沒。她知道民進黨要繼續努力，這個國家要改變的地方還很多。如果國會沒過半，未來四年想要繼續做的改革，也會打折，甚至沒辦法做。她呼籲，讓民主與進步，成為國會的多數。

蔡英文說，明年1月11日，除了總統票之外，還有立委票跟政黨票，你將決定立法院的113 個席次。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

蔡英文表示，過去三年多來，民進黨政府讓台灣更安全、改革更穩健、經濟更亮眼、照顧更周全。「我們說到做到，而且我們還想要繼續做、做更多。」

蔡英文還指出，三年來，政府推動了這麼多事，立法院功不可沒。她知道民進黨要繼續努力，這個國家要改變的地方還很多。如果我們國會沒過半，未來四年想要繼續做的改革，也會打折，甚至沒辦法做。所以，她要再次拜託大家，正副總統支持蔡英文、賴清德，立委選民進黨提名或推薦的候選人，政黨票也請大家繼續支持民主進步黨。

蔡總統說，2020，用你的一票，守住台灣，守住民主，守住自由，守住改革。用你的一票，讓民主與進步，成為國會的多數。