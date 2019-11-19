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李佳芬訪泰 泰僑穿國旗裝喊：韓國瑜凍蒜

2019-11-19 20:23聯合報 記者蔡孟妤／即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬今到泰國拜訪僑胞，上午參觀泰國中華會館，晚上參加泰國挺韓造勢晚會，現場數百名僑胞穿著國旗裝出席，高喊韓國瑜凍蒜、佳芬姐加油，李佳芬也與僑胞們握手，感謝僑胞熱情相挺。

李佳芬結束日本、柬埔寨行程，今明兩天到泰國曼谷拜訪僑胞，今上午到泰國中華會館參訪，李佳芬稱讚僑胞深具愛國心，並重申明年是中華民國保衛戰，盼僑胞踴躍回國投票。

李佳芬晚上參加泰國挺韓造勢晚會，現場座無虛席，僑胞們並清一色穿著國旗裝、手拿著國旗出席。僑胞們展現熱情，不斷喊著韓國瑜凍蒜、佳芬姐加油，還齊聲高唱我現在要出征。李佳芬也與僑胞們握手致意，感謝僑胞們熱情相挺。

李佳芬晚上出席泰僑造勢晚會。記者蔡孟妤/翻攝
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李佳芬晚上出席泰僑造勢晚會。記者蔡孟妤/翻攝
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泰國李佳芬韓國瑜

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