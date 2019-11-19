獨／國民黨明發新人事令 蔡正元、周繼祥任義務副秘書長
2019-11-19 20:13
聯合報 記者鄭媁
、王寓中
／即時報導
國民黨不分區立委名單餘波盪漾，不過，國民黨中常會明天排入一項人事議程，據了解，該項人事案將新聘兩位義務副秘書長，一位是前政策會執行長、前立委蔡正元，另一位則是黨主席吳敦義特助、兼大陸事務部主任周繼祥。
由於吳敦義近日飽受不分區布局紛擾，即使外界多抨擊此份提名名單，蔡正元仍盛讚吳敦義沒有被媒體綁架，提名中看不中用的「高薪實習生」，英明果斷的表現，值得肯定。如今吳敦義有意讓蔡正元出任義務副秘書長，勢必引發熱議。
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不過，蔡正元晚間受訪時則否認該項人事案，僅表示，很久以前確實接獲黨中央徵詢擔任副秘書長，但他以太忙沒時間為由婉拒。
雖然蔡正元否認出任副秘書長，不過有黨內人士解讀，蔡正元過去曾擔任過政策會執行長，這項人事安排可能是要借助其論述能力，而周繼祥則因黨內並無「主席特助」頭銜，因此聘為義務副秘書長兼大陸事務部主任，繼續借重周處理大陸事務。
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