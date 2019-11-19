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反送中／大學變練兵場誰害的？ 港府、校長互相指責

柯文哲東吳演講遇抗議 學生批：台大醫出來的韓國瑜

2019-11-19 19:19聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

台北市長柯文哲今晚受邀前往東吳大學雙溪校區傳賢堂B棟三樓以「市政新文化」為題進行演講，不料卻有東吳大學學生發起連署，強調抗議虛假新政治，抗議反民主文化，反對柯文哲到校演講；只見演講現場被貼上不少抗議標題，上頭寫著「威權人格、民粹文哲」，另還有多張標語，細數過去柯文哲的多項失言。

主辦方、政治系學生會則是趁柯文哲尚未抵達前，先將抗議標語撕掉。會長楊詠程表示，為了維護講座品質，場內不得攜帶標語，若發現會進行勸導，若勸導不聽，會請對方離開會長。

楊詠程也說，這次活動是由東吳大學政治系都會治理中心主辦、東吳大學政治系學會協辦，近年來已多次舉辦過「地方首長講座系列」活動，這次邀柯文哲來東吳演講，只是系列活動之一；會前校安中心都會派員進行場地安檢，不過不會特別加派人力。

連署發起人之一、政治系三年級學生蕭任佑表示，柯文哲這次來東吳演講的主題是「市政新文化」，問題是要講市政新文化，勢必要有亮眼的政績，但柯文哲帶來的卻是性別歧視，文化政策數度跳票，台北市變成空殼；如今所有人丟給他的問題，柯文哲都說「該怎麼解決就怎麼解決」， 但完全沒回答問題說要如何解決，這不是所謂的市政新文化，所以反對他來演講。

政治系一年級學生楊士誼則說，柯文哲從上任至今的言行，根本不符合「新文化」，像是柯曾經說過什麼「把遊民洗乾淨就變遊客」、「台女不化妝上街嚇人」，在北市府面試不分區候選人，還稱自己行政中立。

楊士誼痛批，柯文哲失言簡直和國民黨總統參選人韓國瑜一樣多，因此參與連署抗議，也希望柯市長好好想想過去說了什麼，找回良心。

楊士誼說，自己曾經是柯粉，把他視為救世主，但現在覺得柯文哲根本是「台大醫院出來的韓國瑜而已」。

台北市長柯文哲今晚受邀前往東吳大學雙溪校區傳賢堂B棟三樓以「市政新文化」為題進行...
台北市長柯文哲今晚受邀前往東吳大學雙溪校區傳賢堂B棟三樓以「市政新文化」為題進行演講，不料卻有東吳大學學生發起連署，反對柯文哲到校演講，演講現場被貼上不少抗議標題，主辦方、政治系學生會則是趁柯文哲尚未抵達前，先將抗議標語撕掉。記者邱瓊玉／攝影
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台北市長柯文哲今晚受邀前往東吳大學雙溪校區傳賢堂B棟三樓以「市政新文化」為題進行...
台北市長柯文哲今晚受邀前往東吳大學雙溪校區傳賢堂B棟三樓以「市政新文化」為題進行演講，不料卻有東吳大學學生發起連署，反對柯文哲到校演講，演講現場被貼上不少抗議標題，主辦方、政治系學生會則是趁柯文哲尚未抵達前，先將抗議標語撕掉。記者邱瓊玉／攝影
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柯文哲韓國瑜東吳大學台大醫院

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