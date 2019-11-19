不選也不表態挺韓 王金平：不帶風向 大家理性判斷

2019-11-19 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ／即時報導



立法院前院長王金平2020大選動向，備受關注。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影 分享 facebook

立法院前院長、國民黨立委王金平不參選2020總統後，動向備受關注。王金平今在臉書表示很多記者朋友開始關心，他會支持哪一位總統候選人？老實說，他現在還沒有屬意的人選，但是未來只要有符合他的理念、能貫徹中道的候選人出現，他當然會義不容辭地去支持。

王金平接受自由時報專訪時，針對是否支持國民黨總統參選人韓國瑜，王金平重申，他全力支持韓當好高雄市市長。然而，韓市長身為國民黨的總統候選人，目前為止，仍然尚未能提出能說服他的理念及政策。

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王金平說，為了幫韓先生當好市長，他之前特地邀了全國商總、工總等團體，找了很多企業到高雄投資。幾個月前為了參加黨內總統初選，他也花了許多時間與專家、在地人士們討論規劃各縣市的擘畫藍圖，其中當然也包括高雄市。

王金平說，現在他雖然不選了，很多支持的鄉親們覺得可惜，但是他也不會趁著這個機會來帶風向，去影響大家的選擇，期待大家能理性判斷，做出最適合台灣的抉擇，尊重每個人的自由意志，這是他的大原則。

王金平也說，期許自己是個講話算話，不要前後矛盾的人，做人的價值在這裡，「我不曾耍詐、動過歪腦筋，因為沒必要。」堂堂正正才能長久，他也深深認為，從政者要有公正、公信跟真正的愛心，會替別人著想，「當你走在中道的路上，每一層阻礙都將使你更為茁壯。」